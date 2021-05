After Hours: Vineeta Singh, co-fondatrice et PDG, SUGAR Cosmetics

Ce que j’aimerais voir changer dans l’industrie, c’est d’avoir des cosmétiques plus inclusifs, en particulier ceux qui sont créés pour les tons de peau les plus profonds et les plus chauds, dit Singh.

Le travail

Ce que je préfère dans cette industrie, c’est qu’elle emploie tant de femmes! Chez SUGAR, j’ai la chance de travailler avec plus de 1 000 femmes inspirantes et j’en suis très reconnaissante.

Ce que j’aimerais voir changer dans l’industrie, c’est d’avoir des cosmétiques plus inclusifs, en particulier ceux qui sont créés pour les tons de peau les plus profonds et les plus chauds. Cela deviendra plus facile si toutes les marques se réunissent à ce sujet, plutôt que de continuer à présenter exclusivement des modèles à la peau plus claire comme ambitieux.

Les jours de la semaine

J’essaye de commencer ma journée par une course ou une séance d’entraînement; cela m’aide à rester énergique tout au long de la journée. Au travail, j’essaie de garder une moitié de la journée pour les réunions et les appels Zoom, et l’autre moitié pour réfléchir, planifier, consulter les rapports et répondre aux e-mails. Tout en travaillant au bureau, je me ressaisissais en prenant une pause-café avec une collègue et en l’aidant à réfléchir à tout problème personnel ou professionnel. Cela me manque en travaillant à domicile.

Donc, j’ai trouvé d’autres moyens de recharger. Parfois, j’essaie un tas d’échantillons de produits et je prends des photos pour partager des commentaires avec mes équipes. Je passe du temps à lire ou à regarder des publications sur les réseaux sociaux et des critiques de nos produits. Je ne me juge pas non plus pour prendre une pause pendant les heures de travail pour écouter un podcast ou lire un article ou parfois même quelques pages d’un livre. Je pense que travailler isolément est difficile, et il est important de continuer à nous récompenser avec tout ce qui nous dynamise tout au long de la journée. Les soirées sont généralement passées avec mes enfants, et c’est ma forme préférée de détente après le meilleur et le pire des jours.

Le week-end

Mon week-end idéal a toujours été une escapade en tout genre! Mais depuis l’année dernière, c’est rare. Maintenant, il est principalement consacré à la lecture – par moi-même ainsi qu’à mes enfants, à appeler la famille et les amis par vidéo, à faire de l’exercice et parfois à regarder des films.

Les jouets

Apple Watch pour le suivi quotidien de la condition physique et Garmin pour la course sérieuse. Je porte également plus d’AirPod que de boucles d’oreilles depuis l’année dernière.

Le Logos

Ma marque préférée est Nike. En tant que coureur, je pense qu’il a toujours fabriqué les meilleures chaussures. De plus, la façon dont l’entreprise et la marque ont été construites est très inspirante.

