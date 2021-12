After Hours : Zubin Dubash, COO – Digital Businesses, Shemaroo Entertainment

Pour Dubash, partager des moments légers avec mon équipe lors d’une réunion est un bouton de rafraîchissement instantané

Le travail

Je pense qu’un travail cesse d’être un travail quand on l’apprécie. Le plaisir d’être dans l’univers numérique et OTT est que je défie le statu quo à chaque seconde – tendances, revenus, avancées technologiques, hacks de croissance perturbateurs, monétisation innovante et plus – ce qui me permet de réfléchir et de bouger sur mes pieds. Le numérique nous rapproche du client. Surtout, je suis vraiment qui je suis grâce à mon équipe, toujours effervescente et bouillonnante d’idées, avec le désir de faire la différence.

La procrastination, le manque d’appropriation et la bureaucratie dans la salle de réunion ne me conviennent pas. Je pense aussi que l’équilibre travail-vie est primordial. Il n’y a aucun avantage à avoir pris peu ou pas de temps libre.

Les jours de semaine

Je commence et termine ma journée avec un peu de remise en forme. Je cours, pratique le yoga et nage. La poussée d’oxygène me nourrit. Au travail, je commence ma journée avec des chiffres, car la poursuite d’objectifs me vient naturellement. Plus important encore, permettre aux membres de mon équipe d’atteindre leurs objectifs fait partie intégrante de ma journée. J’ai tendance à équilibrer mon temps entre les réunions sur l’amélioration du fonctionnement quotidien de notre organisation et les discussions sur les initiatives stratégiques à fort impact et à long terme. J’aime retrousser mes manches et me lancer dans des défis aux côtés de mon équipe. Cela me permet de tenir compte du fait qu’aucun problème n’est trop petit et que chaque problème a une solution.

Partager des moments légers avec mon équipe lors d’une réunion est un bouton d’actualisation instantané. Tout le monde a une histoire amusante à partager… il est donc essentiel de leur laisser de l’espace pour le faire.

Le week-end

Mon week-end est un intéressant patchwork d’activités : du temps passé en famille, rempli de soirées cinéma, à essayer une nouvelle recette pour le dîner, à passer du temps avec des amis qui n’ont aucun lien avec mon travail. Mes courses de 15 km sont pour moi une méditation en mouvement. Dernièrement, mon rattrapage du week-end sur la lecture de l’industrie s’est étendu à l’écoute d’arguments pertinents sur les investissements providentiels. Les week-ends me permettent de réfléchir régulièrement à qui je suis et où je vais.

Les jouets

Je ne peux pas me passer de jouets fonctionnels et essentiels tels que le MacBook, la smartwatch Samsung et le fidèle Kindle.

Les logos

Je suis fidèle au confort, et non à une marque en particulier, dans la plupart des catégories.

Lire aussi : La commission mixte sur le projet de loi sur la protection des données personnelles recommande d’élargir le champ d’application de la législation sur la protection des données

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.