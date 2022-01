After Life saison 3: Premier aperçu de la nouvelle bande-annonce avant la dernière série

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

Le premier aperçu de la troisième saison d’After Life est enfin là alors que Ricky Gervais fait son retour en tant que Tony Johnson à l’esprit vif pour la dernière fois.

Le dramatique en six parties verra le journaliste accepter la mort de sa femme avec l’aide de son acolyte à quatre pattes Brandy et, bien que la promo n’en dise pas trop, les téléspectateurs verront le développement du personnage de Tony progresser de manière significative dans le prochain séries.

Netflix a partagé le teaser sur les réseaux sociaux et le service de streaming voulait clarifier une chose avant que la comédie noire ne fasse ses débuts.

À côté du tweet, la légende disait : » La bande-annonce officielle de la dernière saison d’AFTER LIFE est là. Rappelez-vous, le chien ne meurt pas. On promet. Sur Netflix le 14 janvier.’ Phew.

After Life a été créé en 2019 et a été acclamé par la critique des fans et des célébrités de premier plan. L’émission a également battu une série de records, dont l’un comprend le programme populaire atteignant 100 millions de vues sur Netflix.

Ricky a récemment partagé l’exploit sur Twitter et a remercié ses fans d’être « les meilleurs » de tous les temps.

Tout le monde peut se détendre, rien n’arrive à Brandy (Photo : Natalie Seery)



Ricky Gervais a confirmé que la troisième saison sera la dernière (Photo: Netflix)

Bien que les téléspectateurs aimeraient voir plus de Tony à Tambury, le leader a souligné en mai 2020 que le troisième chapitre serait « définitivement le dernier ».

La star d’Office s’était auparavant confiée sur la tâche » intimidante » de produire une autre saison.

S’adressant à Metro.co.uk, il a déclaré: « Vous mettez tout dans tout ce que vous faites et vous brûlez des ponts et vous travaillez vous-même dans les coins parce que c’était juste à l’époque, donc il faut vraiment le vouloir. »

Il a également déclaré qu’il avait écrit la saison deux pour prouver que « personne ne revient de la dépression ».

Netflix



Le cinquième épisode de la saison deux a vu la mort du père de Tony dans une maison de retraite après avoir vécu avec la démence. Les funérailles n’ont pas eu lieu à la fin de la saison dernière, nous nous attendons donc à ce que la scène se déroule dans les nouveaux épisodes.

Saisons 1 et 2 de After Life est disponible sur Netflix et la saison 3 commence le 14 janvier.

