‘After Midnight’, ‘Blues Power’ Mixes Set Up Deluxe ‘Eric Clapton’ Réédition

Eric ClaptonLe premier album solo éponyme d’août 1970 sortira dans un Édition Deluxe Anniversaire le 20 août 2021. Il présentera cet important poste de mise en scène de sa carrière épique dans trois mixes distincts : The Eric Clapton Mix, the Delaney Bramlett Mix et the Tom Dowd Mix (The UK Version). Le mix d’Eric Clapton sort pour la première fois dans son intégralité.

La nouvelle édition est introduite aujourd’hui (9) par l’arrivée de deux morceaux, « After Midnight » (Delaney Bramlett Mix) et « Blues Power » (Eric Clapton Mix). L’album sera disponible en 4CD et 1LP (noir standard) et sortira également en numérique.

Cette collection anniversaire comprend également des singles, des versions alternatives et des sorties de session. Il s’agit notamment d’un Alternate Mix inédit de « Comin’ Home » de Delaney & Bonnie & Friends avec Eric Clapton. D’autres morceaux parmi ces morceaux bonus étaient déjà sortis sur le CD Deluxe Edition de l’album en 2005.

Il s’agit notamment de « Teasin’ » de King Curtis avec Delaney Bramlett, Eric Clapton & Friends, « I’ve Told You For The Last Time » (version Olympic Studios) et la face B du single « Groupie (Superstar) » de Delaney & Bonnie & Friends avec Eric Clapton.

L’album de 1970 est venu alors que Clapton redéfinissait ses priorités musicales, alors qu’il travaillait avec Delaney & Bonnie et d’autres dans la perspective de la création de Derek et les dominos plus tard cette année. L’album a atteint la 13e place du palmarès Billboard LP, au cours d’un séjour de 30 semaines qui a mis le nom de Clapton sur les best-sellers en tant que soliste pour la première fois.

La tracklist complète d’Eric Clapton Anniversary Deluxe Edition est :

4CD :

CD1 (The Tom Dowd Mix – La version britannique)

Tous les mixes sortis sur CD et vinyle

Slunky 3.40

Mauvais garçon 3.59

Seul et loin de chez soi 3.50

Après minuit 3.14

Facile maintenant 3.03

Blues Power 3.15

Bouteille De Vin Rouge 3.12

Je t’aime, tu m’aimes 3.39

Je te l’ai dit pour la dernière fois 2.36

Je ne sais pas pourquoi 3.23

Qu’il pleuve 5.06

CD2 (Le mix d’Eric Clapton)

Slunky 3.34 mix inédit

Bad Boy 4.20 mix inédit

Lonesome And A Long Way From Home 3.58 mix inédit

After Midnight 3.19 sorti sur Life in 12 Bars Soundtrack

Sortie d’Easy Now 2.57 – c’était le seul mix EC inséré dans le LP mix Tom Dowd original de 1970

Blues Power 3.53 mix inédit

Bouteille de vin rouge 2.58 mix inédit

Lovin’ You Lovin’ Me 3.44 mix inédit

I’ve Told You For The Last Time 2.32 mix inédit

Je ne sais pas pourquoi 3.35 mix inédit

Let It Rain 5.18 sorti sur la bande originale de Life in 12 Bars

CD3 (The Delaney Bramlett Mix) tous les mixes sortis en 2005 Deluxe Edition CD

Slunky 3.35

Mauvais garçon 3.44

Facile maintenant 3.00

Après minuit 3.19

Blues Power 3.20

Bouteille De Vin Rouge 3.09

Je t’aime, je t’aime 4.07

Solitaire Et Loin De La Maison 3.52

Je ne sais pas pourquoi 3.45

Qu’il pleuve 5.02

CD4 (Singles, Alternate Versions & Session Outtakes) tous les titres sortis en 2005 Deluxe Edition CD sauf COMIN’ HOME (Alternate Mix) qui est un mix inédit

Teasin’ 2.17 Interprété par King Curtis avec Delaney Bramlett, Eric Clapton & Friends

Comin’ Home (Alternate Mix) 3.44 Interprété par Delaney & Bonnie & Friends avec Eric Clapton mix inédit

Blues In “A” (Session Outtake) 10.28

Elle chevauche (Let It Rain version alternative) 5.08

Je te l’ai dit pour la dernière fois (version Olympic Studios) 6.49

Je ne sais pas pourquoi (version Olympic Studios) 5.14

Comin’ Home (single a-side) 3.15 Interprété par Delaney & Bonnie & Friends avec Eric Clapton

Groupie (Superstar) (single b-side) 2.50 Interprété par Delaney & Bonnie & Friends avec Eric Clapton

1LP

Face A

Slunky

Mauvais garçon

Seul et loin de chez soi

Après minuit

Facile maintenant

La puissance du blues

Côté B

Bouteille de vin rouge

Je t’aime, tu m’aimes

Je te l’ai dit pour la dernière fois

Je ne sais pas pourquoi

Qu’il pleuve