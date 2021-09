After-Parties du Met Gala 2021 : des looks que vous n’avez pas vus sur le tapis rouge

Quoi de mieux qu’un look Met Gala ? Et deux ?

Les stars sont arrivées au Metropolitan Museum of Art de New York le 11 septembre. 13 habillé à impressionné. Le thème de l’événement était « En Amérique : un lexique de la mode ». Des robes magnifiques et des costumes pointus aux sweats chics et aux armures incroyables, il y avait toute une gamme de modèles présentés sur le tapis rouge.

Mais après la fin du bal, les invités ont rapidement changé de garde-robe pour les afters. Et si vous pensiez que leurs tenues initiales étaient à couper le souffle, attendez de voir ces ensembles exquis.

Il y avait Kendall Jennerla mini-robe rouge radieuse et Lorde‘s magnifique robe. Rihanna, qui a organisé une after-party étoilée, pourrait également saluer son look, et Kim Kardashian a continué à faire vibrer Internet avec son ensemble. Dans l’ensemble, leur tenue d’après-fête a rappelé que la plus grande nuit de la mode dure vraiment toute la nuit.

Envie de voir les vêtements glamour de ces soirées stylées ? Eh bien, vous avez de la chance car E! News a votre invitation.