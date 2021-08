After We Fell: date de sortie, distribution et autres choses rapides que nous savons sur le nouveau film After

After We Fell explorera des secrets plus profonds sur la famille de Hardin et Tessa

Avec After We Fell se concentrant sur la romance continue de Tessa et Hardin alors qu’elle traverse une période difficile, les fans peuvent s’attendre à en savoir plus sur l’histoire de Hardin. Il a été taquiné dans la bande-annonce qu’il y avait d’autres secrets sombres à dévoiler. Hardin est vu en train d’avoir une altercation physique avec son père au premier regard et de s’asseoir avec lui dans un bar.

Les fans des livres sauront également qu’After We Fell est également un moment majeur pour Tessa et sa famille après le retour de son père perdu depuis neuf ans dans sa vie. Entre la romance d’After We Fell, nous nous attendons à ce que certains drames familiaux se déroulent en même temps.