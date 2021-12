Afterimage est une belle ‘Metroidvania’ dessinée à la main qui va changer l’année prochaine

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Il y a beaucoup de « Metroidvanias » en 2D, mais il y a une raison à cela – ils sont souvent agréables et les meilleures entrées du genre peuvent être des expériences de premier ordre. Un autre qui se dirige vers Switch fin 2022 est Image différée, qui est l’œuvre du développeur Aurogon Shanghai.

Il a des visuels extrêmement beaux dessinés à la main, dans l’espoir qu’il s’optimisera bien pour le système de Nintendo – nous avons déjà de magnifiques titres 2D sur le Switch. Le concept et le cadre semblent plutôt prometteurs, et vous pouvez voir quelques-uns des détails officiels et des écrans ci-dessous.

Explorez Engardin, un monde mystique créé par une divinité suprême pleine de paysages magnifiques et d’une myriade de secrets. Parcourez plus de 15 environnements dessinés à la main, allant des volcans imposants aux ruines d’une ancienne métropole. Guidez Renée, une héroïne intrépide, à travers une aventure de 25 à 30 heures remplie de mystère. Mais méfiez-vous, car aussi merveilleux que soient les sites d’Engardin, les créatures corrompues et les ennemis dangereux abondent.

Déplacez-vous dans les différentes régions d’Engardin, défiez vos adversaires et découvrez de nouvelles mécaniques de jeu dans chaque zone. Combattez plus de 150 ennemis en utilisant diverses armes et dix capacités de personnage. Équipez Renee de deux armes principales et d’une secondaire, en échangeant entre elles lors de combats fluides pour créer des styles de combat personnalisés à la volée. Affrontez d’étranges créatures, évitez les pièges mortels et surmontez les boss en traversant Engardin.

Découvrez les secrets les plus profonds du monde en glissant, en sautant et en grimpant à travers des environnements complexes. Rencontrez des meilleurs errants, des esprits chaleureux et des personnages sympathiques apprenant leurs histoires et rassemblant des informations sur l’histoire d’Engardin pour comprendre ce qui est arrivé au paysage sublime. Parcourez chaque carte à la recherche de chemins secrets, de coffres cachés et de nouvelles capacités puissantes qui augmentent les compétences de Renee au combat et hors combat pour l’aider à devenir la plus grande guerrière du pays.

Images : Aurogon Shanghaï

C’est dans un petit moment mais nous garderons certainement un œil dessus; dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.