Afterlife’ suscite une réponse animée des médias sociaux

Ghostbusters: Afterlife est sorti en salles ce week-end, et jusqu’à présent, la réponse a été forte. Le film a connu une soirée d’ouverture relativement réussie au box-office, et les critiques semblent généralement positives. Les fans eux-mêmes commencent à partager leurs opinions sur les réseaux sociaux.

Ghostbusters: Afterlife est l’une des pires victimes de la pandémie de COVID-19 dans l’industrie cinématographique, ayant été retardée quatre fois depuis sa date de sortie initiale en juillet 2020. Maintenant qu’il est enfin sorti, certains fans pensent que cela vaut la peine d’attendre. Le film reconnaît Ghostbusters II (1989) comme canon, mais ignore fondamentalement la renaissance de Ghostbusters 2016. Cela ne fait pas de mal non plus d’avoir des guest stars et des camées de premier plan.

Ghostbusters : Afterlife est co-écrit et réalisé par Jason Reitman, le fils du réalisateur original de la franchise Ivan Reitman. Il met en vedette Finn Wolfhard, McKenna Grace, Carrie Coon, Paul Rudd, Logan Kim et Celeste O’Connor en tant que nouveaux venus dans la franchise, avec le trio original Bill Murray, Dan Aykroyd et Ernie Hudson reprenant leurs anciens rôles. Parmi les autres stars, citons Sigourney Weaver, Josh Gad, JK Simmons et Olivia Wilde, entre autres.

Faire revivre, redémarrer ou ajouter à une franchise comme Ghostbusters comporte toujours des risques, car de nombreux fans ont un lien émotionnel avec l’original. Jusqu’à présent, il semble que Ghostbusters: Afterlife réussisse à enfiler cette aiguille. Voici un aperçu de ce que disent les fans.

Un succès venu de nulle part

C’est formidable étant donné qu’on avait l’impression que personne ne parlait de ce film avant sa sortie. Heureux pour ça ! https://t.co/y2wv0bu2E2 – Noah Levine (@ZProductionz) 20 novembre 2021

De nombreux fans ont estimé que ce film n’avait pas obtenu la promotion qu’il méritait avant sa première, ils sont donc ravis de le voir déjà bien fonctionner au box-office.

Fan art

Chaque seconde de #GhostbustersAfterlife est un exercice de pure joie cinématographique. C’est effrayant, c’est excitant, c’est amusant, c’est drôle, c’est débordant de cœur, et c’est exactement le genre de film qui fera que les nouveaux ET les anciens fans applaudiront, pleureront et en redemanderont. (Art par moi pour @YHSPodcast) pic.twitter.com/6lvq5SKpPD – John Yurcaba 👻🚫✏️ (@johnyurcaba4) 19 novembre 2021

Nouvelle affiche de Ghostbusters Afterlife ! J’aime tout le cœur mis dans ce film et je voulais faire quelque chose centré sur Egon et sa famille. #Ghostbusters pic.twitter.com/FZDwLXtRfF – Nick Imagined (@NickImagined) 17 novembre 2021

Quelques fans ont posté leurs illustrations des nouveaux personnages et situations dans le monde de Ghostbusters. Le renouveau a déjà une nouvelle génération inspirée.

Toutes nos félicitations

Quand j’ai vu Afterlife, j’ai souri tout le temps que j’étais au cinéma. J’avais 10 ans lorsque le premier Ghostbusters est sorti et je l’ai vu plus d’une centaine de fois. Je connais le film textuellement. C’est devenu si nostalgique que j’ai pleuré deux fois. Bravo – Adam Bryant (@FreshCream74) 20 novembre 2021

Reitman est relativement actif sur les réseaux sociaux, de nombreux fans lui ont donc adressé leurs éloges pour le film. Ils ont félicité Reitman pour un travail bien fait.

Émotif

Ma fille de 13 ans a pleuré tellement fort ! Nous l’avons tous fait ! C’était parfait! — 🖤🦇🌙Je me pose des questions sur l’anxiété (Ang) (@angidas) 20 novembre 2021

Dans une interview cette semaine, Murray a plaisanté en disant que le film était étonnamment émouvant pour une comédie, et maintenant qu’ils l’ont vu, les fans sont d’accord. Beaucoup pourraient attester qu’ils ont pleuré à un moment donné pendant le film.

Bouche à oreille

Le score du public est la SEULE chose qui compte !! Les « critiques » ont besoin de s’asseoir pour une fois. Ce film signifie tellement pour nous ️🚫👻 — Vincent_Marone (@vincent_marone) 20 novembre 2021

De nombreux fans ont déclaré qu’il s’agissait d’un cas où les critiques et les notes des critiques n’étaient pas aussi importantes que les recommandations d’amis et d’autres fans. Ils avaient l’impression qu’une véritable critique cinématographique de Ghostbusters ne pouvait pas capturer le lien entre la nostalgie et le service des fans nécessaires pour faire de ce film un succès.

Suite

TOUT À FAIT D’ACCORD! Il faut un certain temps pour commencer alors que nous découvrons nos nouveaux personnages, mais s’envole ensuite de l’écran comme une locomotive spectrale ! Jason Reitman montre à Paul Feig comment faire ! Drôle, aventureux, axé sur la famille et sincère ! Avec quelques Scares pour démarrer! – Willy Bee Productions (@WillybeGood69) 20 novembre 2021

Bien sûr, les fans enthousiastes sont déjà impatients de découvrir que ce film est le premier d’une longue série. La plupart semblent espérer que cette équipe se réunira pour plus de films sur la route.

Acteurs

#GhostbustersAfterlife était fantastique. J’ai tellement de bonnes choses à dire sur ce film. Mais d’abord, criez à Dan Aykroyd qui n’a pas perdu une seconde pour lancer de manière hilarante son bocal à poisson géant Crystal Head Vodka « BERRY BUSTER » lors du pré-spectacle VIP de @CineplexMovies. pic.twitter.com/S4kFSqq2w4 – Matt 🚫👻 (@themattprov) 20 novembre 2021

Enfin, de nombreux fans étaient heureux qu’Aykroyd, Murray et Hudson obtiennent enfin la suite qu’ils pensaient attendre depuis des décennies.

