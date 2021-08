‘Aftermath’ sur Netflix est un nouveau film d’horreur qui a tellement flippé les abonnés • .

in

Netflix cette année a offert aux fans d’horreur un embarras de richesse, avec tant de films effrayants brûlant le Top 10 du streamer – et à un moment où vous penseriez, avec une pandémie mondiale qui fait toujours rage, les gens pourraient vouloir que leur divertissement bascule vers la variété la moins terrifiante. Néanmoins, c’est ce que les fans semblent avoir envie en ce moment, avec le film Aftermath Netflix qui est à la 3e place aujourd’hui ne représentant que le dernier exemple parmi tant d’autres.

Film Aftermath Netflix, maintenant en streaming

Ce thriller d’horreur de près de deux heures met en vedette Ashley Greene, Shawn Ashmore et Sharif Atkins, et le synopsis officiel de Netflix est le suivant. « Désespéré de sauver leur mariage, un jeune couple conclut un marché et emménage dans la maison de ses rêves. Mais des événements inquiétants révèlent l’histoire troublée de la maison.

Le film était en fait basé, au moins en partie, sur une véritable histoire de crime. Selon Decider, ce thriller Netflix montre rapidement des événements incontrôlables pour le jeune couple marié au centre de celui-ci. Ils se font traquer. Les abonnements à des magazines commencent à apparaître à l’improviste. Et le couple est vraiment perplexe de voir leur maison apparaître sur les sites d’annonces immobilières. En fin de compte, il est clair que quelqu’un ou quelque chose se fout d’eux.

Ce nouveau titre est d’ailleurs populaire à un moment où, comme nous l’avons noté ci-dessus, une multitude de titres d’horreur sont à la mode sur le streamer. La popularité de Aftermath Netflix fait suite à une réception similaire pour des titres allant de A Classic Horror Story en italien au Seventh Day dirigé par Guy Pearce. Ce dernier est l’histoire d’un prêtre qui « fait équipe avec un exorciste endurci pour arrêter la possession démoniaque d’un jeune garçon. Mais les ténèbres se trouvent là où ils s’y attendent le moins.

Parmi les autres succès de cette catégorie, citons la trilogie Fear Street, basée sur une série de livres de RL Stine. « En 1994 », selon l’aperçu de Netflix du premier film de la trilogie, « un groupe d’adolescents découvre que les événements terrifiants qui hantent leur ville depuis des générations peuvent tous être liés – et ils peuvent être les prochaines cibles. Basé sur la série d’horreur la plus vendue de RL Stine, Fear Street suit la sinistre histoire de Shadyside à travers un cauchemar de 300 ans.

Réaction

L’une des récentes critiques d’Aftermath Netflix laissées par un utilisateur d’IMDb résume assez bien mon sentiment sur le genre. Cela commence par une plainte concernant les films d’horreur généralement mal notés. « Que voulez-vous ? ! (Aftermath) était divertissant, me faisait parfois sauter, et la fin était vraiment bonne! Vous n’obtiendrez jamais un 10/10 pour des films comme celui-ci. Profitez-en simplement pour ce qu’il est : un divertissement pur et abrutissant.

L’histoire du film vient d’ailleurs de celle d’un couple réel : Jerry Rice et Janice Ruhter. ABC News a raconté ce qui leur est arrivé en 2011, après avoir emménagé dans leur maison. Tout comme le couple de cinéphiles, ils n’ont pas eu la chair de poule d’un acheteur potentiel. Leur maison s’est retrouvée sur un site Web immobilier. Et les magazines ont commencé à apparaître par la poste à l’improviste.

Cela dit, voici quelques critiques supplémentaires laissées par les téléspectateurs Netflix d’Aftermath sur Twitter que le film a suffisamment effrayés:

Oh mon Dieu! « Aftermath » est vraiment effrayant. Ne le regardez pas seul. #netflix #horreur – La fille du général (@dibbi18) 5 août 2021

Aujourd’hui, j’ai regardé The Devil Below et Aftermath sur Netflix. The Devil Below ne m’intéressait pas vraiment du tout, j’avais l’impression de revoir The Descent mais avec des étapes différentes. Aftermath était vraiment bon, peu de bits prévisibles, mais m’a vraiment fait peur par endroits. pic.twitter.com/5sinuf7ddH – 𝐌𝐢𝐬𝐬 𝐌𝐞𝐠ika 𝐖𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫★Switch Hacker (@MissMegWinter) 5 août 2021

Je viens de finir de regarder les suites sur netflix et oui ce film me fait peur – hun 🕊 (@syahirahanie) 5 août 2021

Aftermath sur Netflix était en fait décent, comme wow, ce film m’a gardé sur le fil. – Sarvessre (@Sarvessre) 5 août 2021

