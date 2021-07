AG Barr a dit au procureur américain de ne pas enquêter sur les résultats des élections de 2020 – POURQUOI ??? 10z viral

par FreeSpeechFan, Le Duran :

Aide-t-il à créer un nouveau gouvernement, un Nouvel Ordre Mondial et une Nouvelle Alliance ?

Au Duran, il a été signalé à plusieurs reprises qu’il ne fallait pas faire confiance à Bill Barr pour faire ce qui est juste. Il a toujours été le protecteur de la CIA et de Bush, leur homme de ménage, mais quelqu’un a oublié de le dire à Donald Trump.

AG William Barr, CIA Asset et Deep State Impresario ?

Bill Barr regarde-t-il de l’autre côté ? 1,9 million de votes NON validés par le comté d’Arizona.

Les secrets coupables d’AG Bill Barr: Derelict of Justice

Bill Barr est un loup déguisé en mouton, il a l’habitude de limiter les dégâts pour la CIA, le directeur Casey et la famille Bush. Ses liens avec la CIA ont commencé en tant que stagiaire alors que son père, Donald Barr, avait été membre de l’OSS qui est devenue la CIA. À la même époque, Donald Barr a embauché Jeffrey Epstein, un décrocheur de l’université, pour enseigner les mathématiques et la physique à la prestigieuse école Dalton dans l’Eastside de Manhattan, à New York, à l’âge inhabituellement jeune de 21 ans en 1974.

CIA, Iran-Contra et drogues

Compromised by Terry Reed est l’histoire vraie de la capitulation de Bill Clinton à la CIA. L’exposition est le propre témoignage de Reed. Il était un ancien atout de la CIA dont le patriotisme l’a transformé en un handicap lorsqu’il a refusé de fermer les yeux sur le trafic de drogue de l’Agence.

Dans les années 1980, Terry Reed connaissait William Barr sous un alias différent en tant qu’agent de liaison de la CIA avec le directeur de la CIA de Reagan, William Casey, dans l’Arkansas. Barr était censé diriger une division de la CIA appelée Southern Air Transport. Reed a vu plus tard William Barr devenir AG sous Bush 41, et l’a relié à l’homme qu’il connaissait sous le nom de Robert Johnson.

« Couvrir le général Barr »

En 1992, la première fois que Bill Barr était procureur général des États-Unis, l’écrivain du New York Times William Safire l’appelait « Cover up-General Barr » en raison de son rôle dans l’enterrement des preuves de l’implication du président George HW Bush dans « l’Irak- porte » et « Iran-Contra ».

Protecteur d’État Profond

En tant qu’initié le plus notoire de la CIA du président Bush de 1973 à 1977, et en tant qu’AG de 1991 à 1993, Barr a fait des ravages, a fait étalage de la primauté du droit et s’est avéré être l’un des plus grands et des plus impitoyables champions et protecteurs de la CIA/Deep State. . Barr était un agent double pendant l’affaire contra iranienne et un fixateur pour Poppy Bush. Barr voulait que la Commission de l’Église lève le moratoire sur la destruction des documents de la CIA… couvrant ses patrons.

L’ordinateur portable de Hunter, ses relations avec la Chine et l’Ukraine Burisma

Barr a dit que c’était très bien que la Chambre ait procédé à la destitution ! Mais la destitution devait couvrir Hunter, le fils de Biden, et ses relations avec Burisma ukrainien. Barr n’a pas enquêté ou n’a informé personne au sujet de l’ordinateur portable qu’il connaissait et a balayé sous le tapis. Et bien plus encore si vous lisez les articles.

Bill Barr a l’habitude de faire la mauvaise chose ou de ne rien faire du tout. Bill Barr est-il négligent, incompétent ou paresseux. Est-ce qu’il travaille pour quelqu’un d’autre avec un agenda différent ? il ne semblait pas vouloir enquêter sur le crime et demander justice, ce qui est le mandat de l’AG. Jim Hoft rapporte les dernières nouvelles selon lesquelles Bill Barr a de nouveau manqué à son devoir. Il a retenu des preuves et refusé d’enquêter à un moment où son action aurait été dans l’intérêt public

Le président Trump publie une lettre de l’avocat américain qui affirmait qu’AG Barr lui avait dit de ne pas enquêter sur les résultats des élections de 2020 en Pennsylvanie

Par Joe Hoft à Gateway Pundit

Le président Trump a mentionné hier lors de l’événement CPAC au Texas que le procureur américain en Pennsylvanie avait récemment envoyé au président une lettre dans laquelle il affirmait que l’ancien AG Bill Barr lui avait dit de ne pas enquêter sur les crimes et la corruption survenus lors des élections de 2020 dans cet État. Ce soir, le président a publié la lettre.

Hier, le président Trump a déclaré à la foule de CPAC au Texas qu’un ancien procureur américain en Pennsylvanie avait récemment envoyé au président une lettre indiquant qu’AG Barr lui avait dit de ne pas enquêter sur les crimes électoraux en Pennsylvanie.

Le président Trump a publié ce soir la lettre qu’il a reçue de l’ancien procureur américain du district oriental de Pennsylvanie, William McSwain. Dans la lettre, McSwain a partagé ce qui suit :

Vous trouverez ci-dessous la lettre de l’ancien procureur américain du district oriental de Pennsylvanie.

L’ancien procureur général Barr et ceux qui ont aidé et encouragé le vol électoral de 2020 devraient au moins être mis en prison. Ils ont volé notre élection (surtout en Pennsylvanie).

Alors POURQUOI Bill Barr ne voudrait-il pas enquêter sur la fraude électorale ?

Terry Reed en a peut-être la raison dans un extrait de son livre, Compromised. Il détaille une conversation entre Bill Barr et Bill Clinton :

