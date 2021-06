AG poursuit, déclare que Google suit et exploite les consommateurs pour un gain financier 10z viral

Google suit les utilisateurs sur Internet depuis des années. Au moins un procureur général d’un État en a finalement eu assez et a décidé de poursuivre le géant de la technologie en justice pour ses « pratiques commerciales trompeuses et déloyales ».

Le procureur général de l’Arizona, Mark Brnovich, a déposé une plainte contre Google, affirmant que l’entreprise avait violé la loi sur la fraude à la consommation de l’Arizona. Le procès alléguait que la société « collecterait subrepticement des informations de localisation via d’autres paramètres tels que l’activité sur le Web et les applications et utiliserait ces informations pour vendre des publicités ». Les utilisateurs auraient été suivis même lorsqu’ils désactivaient “Historique des positions”.

Le procès n’a fait aucun effort dans sa condamnation de Google. Ça disait: “[I]Il est impossible pour les utilisateurs des produits et services Google d’empêcher Google d’exploiter les informations sur leur localisation à des fins financières. »

Le procès alléguait en outre que les pratiques de Google ne se limitaient pas à sa “fausse divulgation de l’historique des positions”. La société a également rendu difficile pour les utilisateurs de prendre des mesures pour désactiver ses services. Le procès a affirmé que “de tels actes et pratiques imprègnent la volonté apparemment implacable de Google de (i) collecter autant d’informations de localisation que possible et (ii) rendre extrêmement difficile pour les utilisateurs de comprendre ce qui se passe avec leurs informations de localisation, sans parler d’opter -hors de ce bourbier.

Si un utilisateur tentait d’empêcher Google de suivre l’historique de localisation, le procès alléguait que l’entreprise pouvait toujours suivre les utilisateurs. Le procès affirmait : « désactiver la personnalisation des annonces n’empêche pas Google de présenter des annonces en fonction de l’emplacement d’un utilisateur », a allégué le procès. “Au lieu de cela, Google présentera simplement des annonces basées sur des informations de localisation plus générales.”

Le procès a suggéré que Google s’en prenait également aux utilisateurs qui pourraient ne pas comprendre la complexité de ses systèmes. Le procès a fait valoir que “Google induit délibérément en erreur et trompe les utilisateurs en permettant la collecte de leurs données de localisation et en utilisant et en stockant leurs données de localisation d’une manière que les utilisateurs ne connaissent ou ne comprennent pas”.

Le récent procès de l’Arizona contre Google n’a fait qu’aggraver les problèmes juridiques de l’entreprise. Quarante-cinq États et territoires ont déposé des plaintes antitrust contre Google dans le cadre de deux poursuites différentes. L’Arizona a signé le procès Colorado contre Google. Google a également obtenu une note globale « D » du Media Research Center pour son parti pris manifeste contre les conservateurs et sa censure sévère. Google a retiré l’application Parler de son app store à la suite de l’émeute du 6 janvier au Capitole des États-Unis. Il aurait également censuré des milliers d’avis sur l’application Robinhood lorsqu’il a gelé la négociation de certaines actions.

Les conservateurs sont attaqués. Contactez vos représentants et exigez que Big Tech soit tenue de rendre des comptes pour refléter le premier amendement tout en offrant transparence, clarté sur le « discours de haine » et un pied d’égalité pour les conservateurs. Si vous avez été censuré, contactez-nous via le formulaire de contact du Media Research Center et aidez-nous à responsabiliser Big Tech.

Lien source