AGA HDFC| La demande de crédit immobilier reste forte : Deepak Parekh

La demande de prêts immobiliers est restée forte même pendant la pandémie de Covid-19, a déclaré mardi le président de la Housing Development Finance Corporation (HDFC), Deepak Parekh, lors de la 44e assemblée générale annuelle (AGA) du financier immobilier. Bien que Parekh ait reconnu que les restrictions de verrouillage avaient un impact sur les prêts individuels, selon lui, la demande a dépassé toutes les attentes, une fois les restrictions assouplies.

« La pandémie a réaffirmé qu’il ne peut y avoir de plus grande sécurité dans la vie qu’un foyer. La demande inhérente de prêts immobiliers continue de rester forte », a déclaré mardi Deepak Parekh, président de HDFC, lors de l’AGA de la société. Les dernières données de la Reserve Bank of India (RBI) affirment également une croissance continue des prêts immobiliers dans le système. Les prêts immobiliers ont augmenté de 10% en glissement annuel (en glissement annuel) pour atteindre 14,62 lakh crore, au 21 mai 2021, selon RBI.

Même en termes d’immobilier commercial, la plupart des entreprises n’ont pas cédé leurs bureaux, a déclaré Parekh. Avec le boom du commerce électronique, la demande de biens immobiliers provient des centres d’entreposage et de distribution, a-t-il ajouté. De même, avec la mise en place d’infrastructures numériques, la demande de centres de données a augmenté. Ce sont des segments du secteur immobilier qui ont le potentiel de croître énormément, a-t-il ajouté.

Dans le contexte de la pandémie, Parekh a déclaré que HDFC avait expliqué qu’il existe trois principaux éléments contrôlables – la liquidité, la croissance et la qualité des actifs. La société a toujours été prudente dans l’identification des prêts où il pourrait y avoir des tensions et a adéquatement prévu de tels prêts, a-t-il déclaré. Parekh a également souligné que la qualité des actifs a été difficile pour les prêts non individuels au niveau systémique.

Au 31 mars 2021, les prêts non productifs bruts de HDFC s’élevaient à 9 759 crores de roupies, constituant 1,98 % du portefeuille de prêts. Ses actifs sous gestion ont augmenté de 10 % pour atteindre 5 69 894 crores de Rs au 31 mars 2021. La majeure en financement du logement avait signalé une croissance de 42 % en glissement annuel de son bénéfice net à 3 180 crores de Rs au cours du trimestre de mars (T4FY21). Le prêteur devrait annoncer ses résultats du trimestre de juin (T1FY22) le 2 août 2021.

