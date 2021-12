Agacé par les rééditions constantes de Skyrim ? Ne sois pas, l’alternative est bien pire

Il est désormais possible de jouer à tous les RPG principaux de Bethesda Studios de ce siècle sur la toute dernière génération de consoles Xbox, et la plupart d’entre elles dans une présentation 4K60 immaculée avec HDR activé. C’est, sans équivoque, une bonne chose.

Skyrim, bien sûr, a bénéficié du rafraîchissement le plus fréquent et le plus complet, arrivant sous une forme gonflée dans l’édition spéciale 2016, et plus récemment dans son édition anniversaire de nouvelle génération, qui comportait une remasterisation légère (60 images par seconde et de meilleurs rayons divins ou quelque chose du genre) et même du «nouveau» contenu (un mini-jeu de pêche à la merde et tous les mods semi-officiels de la boutique Creation Club déverrouillés). Avec une version VR pour les chasseurs d’immersion et une version Switch pour les constipés, vous pouvez dire en toute sécurité que Skyrim est partout. Un paradigme approprié pour la quintessence aller n’importe où, faire n’importe quoi.

Morrowind, ainsi que des dizaines d’autres titres Xbox originaux, bénéficie d’une résolution de 2160p et d’un framerate fluide sur les dernières machines. Les joueurs sur PC se moqueront, car les options de remasterisation maison à leur disposition par le biais de la communauté de modding ont transformé le rafraîchissement de Morrowind en un passe-temps en soi, avec des kilomètres et des kilomètres de fil de discussion consacrés à sa poursuite. Pourtant, il aura 20 ans l’année prochaine, et le fait que vous puissiez mettre votre disque Xbox d’origine dans la dernière génération de matériel et vous attendre à ce qu’il fonctionne est un crédit au programme de compatibilité descendante itératif de Microsoft. Que cela fonctionne nettement mieux que sur le matériel d’origine est, franchement, miraculeux.

De même avec Oblivion, qui a une scène de modding tout aussi saine et une version Xbox avec FPS Boost, rendu 4K et Auto HDR. C’est un rêve absolu de jouer, en ce moment, sur console, en 2021. On peut à peine croire qu’il s’agit apparemment de la même version qui a été lancée sur Xbox 360 en 2006. Ils ne peuvent pas réparer les visages de patate, mais il y a des péchés que la puissance brute à elle seule ne peut pas résoudre. Cela n’a guère d’importance : les gens de Cyrodiil étaient toujours ronds, et non moins convaincants pour cela.

Les compagnons d’écurie rétro-futuristes d’Oblivion, Fallout 3, New Vegas, Fallout 76 et Fallout 4, bénéficient également de la magie de l’équipe de Colombie-Britannique. Les quatre ont activé FPS Boost depuis le mois dernier, et Fallout 3 conserve sa mise à niveau 4K éblouissante des jours Xbox One X.

Grâce à une combinaison de chance, d’une architecture tournée vers l’avenir, de la détermination acharnée de l’équipe BC de Xbox et de la popularité apparemment inébranlable de Skyrim, vous pouvez jouer à Elder Scrolls et Fallout sur les consoles Series S/X pendant deux décennies, avec des améliorations modernes qui tirent parti de l’électronique supérieure d’aujourd’hui.

Quoi que l’on pense de la production créative de Bethesda, il est impossible de nier son importance historique. Préserver ces expériences sur plusieurs générations de matériel est autant un acte de préservation culturelle qu’un exercice lucratif. Mais pour d’innombrables titres qui n’ont jamais été destinés à bénéficier de conditions de marché optimales pour leur pérennité, le simple fait d’exister sur les vitrines numériques est une chimère.

Prenez, par exemple, Les Simpson : Hit and Run. C’est sans doute le meilleur jeu Simpsons jamais créé et l’une des entrées les plus particulières du panthéon en plein essor des clones de GTA; une épopée folle de science-fiction / horreur au marteau dans laquelle vous pouvez carjacker dans le centre-ville de Springfield en tant que Lisa Simpson aux manières douces. À cause d’une combinaison mortelle de problèmes de droits et de la marche sans fin de la technologie, il n’est plus disponible à l’achat et ne fonctionnera pas sur du matériel moderne sans quelques piqûres.

Une copie Xbox ou PS2 d’occasion peut aller jusqu’à 300 £ (bien que vous ayez beaucoup plus de chances de l’obtenir pour environ 25 £ si vous n’êtes pas, vous savez, un crétin). La version Xbox fonctionne bien sur 360, mais avec beaucoup de déchirure d’écran. Avec les touches les plus légères, il pouvait chanter sur les nouvelles machines – son style artistique se prête bien à la résolution de rendu accrue offerte à tous les jeux Xbox originaux du programme BC. Il fonctionne déjà à une fréquence d’images déverrouillée. Hélas, la situation du droit d’auteur est un nœud impossible à démêler, elle reste donc à la merci du marché de l’occasion actuellement très malmené, et des sites d’abandonware.

Considérez également le crash de train en cours qu’est l’édition définitive de la trilogie GTA. Apparaissant initialement sur la scène avec suffisamment de confiance pour remplacer toutes les versions précédentes des jeux dans les vitrines, une position à laquelle Rockstar a heureusement reculé, ces remasters en difficulté représentent un travail bâclé. Tellement bâclé, en fait, que vous seriez pardonné d’avoir souhaité qu’ils ne s’en soucient pas.

Le plus grand obstacle à GTA III, Vice City et San Andreas pour les joueurs modernes n’était pas visuel ou mécanique, c’était l’interface. Les commandes de la console étaient affreuses à l’époque, et encore moins maintenant, après deux décennies de meilleures pratiques et de quasi-standardisation qui ont fait d’une certaine forme de configuration à double manche de COD le schéma optimal pour la plupart des gens. Faire passer tous les actifs du jeu à travers un processus de lissage étrange qui fait que Liberty City ressemble à une production Dreamworks Animation et manque de nuance pour préserver des détails cruciaux comme l’âge d’un personnage ou, euh, des mots grossiers dans les affiches, ressemble à un horrible accord de patte de singe dans l’ordre pour obtenir des contrôles modernisés.

Mais l’édition définitive nommée de façon époustouflante est maintenant ce avec quoi nous sommes coincés. Il y a des correctifs réguliers qui, en toute justice, résolvent les problèmes les plus flagrants, mais cela a créé une situation où trois des jeux vidéo les plus importants et les plus célèbres de toute l’existence du média sont relégués au rang de réparateurs. Travaux en cours. Pas mieux qu’un MMO de merde qui donne sa première impression et passe les cinq prochaines années à être commercialisé par des personnes avec des avatars de chiens de dessins animés sur Twitter qui insistent sur le fait que c’est bon maintenant et passent tout leur temps à communiquer dans des mèmes de niche et des références à des drames Discord impénétrables . Un destin déprimant pour des œuvres aussi imposantes.

Il existe de nombreux exemples de classiques et de curiosités qui ont été perdus dans le temps pour tous, à l’exception des accapareurs de matériel et des connaisseurs d’émulation les plus dévoués. Votre parieur moyen ne veut pas garder un rack de matériel rétro en veille lorsqu’il a envie d’une photo d’Outrun 2, et il n’a pas non plus la patience de bricoler avec des images Raspberry Pi. Ou savoir ce que l’on est.

La préservation de la riche histoire de ce médium incroyable ne devrait pas être laissée aux amateurs et aux sites Web à la légalité douteuse. Les efforts officiels de rétrocompatibilité sont une partie importante de l’équation. Les efforts de Sony pour porter les classiques de la PS2 sur la PS4, et la compatibilité matérielle naturelle de cette dernière machine avec la PS5, ont maintenu une certaine continuité intergénérationnelle, bien que de portée limitée. Même l’émulation N64 de Nintendo sur Switch est en principe un effort bienvenu, aussi décrié soit-il. L’espoir de Phil Spencer qu’il puisse y avoir un jour un programme d’« émulation légale » à l’échelle de l’industrie semble impossible à réaliser, mais sa nécessité devient de plus en plus claire avec chaque génération qui passe.

Il y a des lueurs d’espoir que, tout comme vous pouvez maintenant (en principe) lire n’importe quel DVD de 1998 dans un lecteur Bluray UHD à partir de 2018, regarder des sitcoms des années 1970 sur votre téléviseur intelligent et lire des livres de la période de régence sur votre iPhone avec confiance et facilité, les jeux individuels pourraient un jour être libérés du matériel pour lequel ils ont été conçus. Il est beaucoup plus difficile d’y parvenir pour les jeux que pour toute autre forme d’art (à part la Chapelle Sixtine, peut-être, mais il est sans doute plus facile d’imiter un plafond gigantesque que les puces personnalisées d’un Amiga 1200) mais nous devrions nous efforcer d’essayer, car nous ont tant à perdre.

Le barattage apparemment sans fin de rééditions de Skyrim n’est pas quelque chose auquel il faut résister ou se moquer. Pour les autres médiums, c’est la norme. Personne n’a rechigné devant une réédition 4K de Lawrence d’Arabie, les Beatles arrivant enfin sur iTunes ou les œuvres complètes de Sherlock Holmes apparaissant dans l’application Kindle. Que ces choses continuent d’exister en tant que reflets de leur époque et qu’elles soient nouvellement appréciées par des générations à des décennies de distance, est quelque chose à chérir.

Franchement, un avenir sans Les Simpsons : Hit and Run est tout aussi horrible à imaginer qu’un monde sans les écrits de Cicéron. Les deux documents reflètent une époque tumultueuse dont notre compréhension diminue à chaque seconde qui passe. Il reste peu de choses du monde antique parce que des milliers d’années d’entropie nous ont volé ses trésors. Après un simple demi-siècle de jeu, les pouvoirs qui régissent cette industrie ont peu d’excuses.