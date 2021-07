Against the Storm d’Eremite Games remporte la couronne au Big Indie Pitch à Pocke

Cela ressemble à un âge depuis que nous avons commencé à organiser des pitchs numériques en réponse à la situation mondiale.

Cependant, malgré les circonstances qui ont nécessité ce déménagement, nos pitchs numériques n’ont fait que se renforcer. Nous permettant d’héberger une gamme toujours croissante d’expériences de jeu diverses et inédites de certains des développeurs indépendants les plus passionnants au monde.

Plus récemment, cela signifiait héberger notre PC + Console Big Indie Pitch sur Pocket Gamer Connects Digital # 7 sponsorisé par Kwalee et Unity. Un événement que nous avons organisé en partie en raison de la forte demande de développeurs indépendants talentueux pour les pitchs précédents.

Cette fois-ci, nous avons vu des développeurs indépendants encore plus excitants et intéressants présenter leurs derniers travaux à certains de nos juges et journalistes les plus établis, avec 14 se battant pour la couronne. Comme toujours, la compétition a été extrêmement difficile avec plus de la moitié des jeux recueillant des votes lors du dernier tour de jugement. Néanmoins, les juges ont finalement choisi les meilleurs matchs du terrain, le vainqueur étant finalement choisi. Ce gagnant était Against the Storm, un constructeur de villes roguelite situé dans un monde fantastique où il ne cesse de pleuvoir.

Toute la folie de notre dernier Digital Big Indie Pitch

Pour ceux qui ne le savent pas, The Big Indie Pitch est un événement régulier organisé par les créateurs de PCGamesInsider.biz. Il donne aux développeurs indépendants la possibilité de présenter leurs jeux aux experts de l’industrie et aux journalistes dans un format de style speed-dating. Les équipes ont la possibilité d’obtenir des commentaires précieux sur leurs jeux, ainsi que de gagner de superbes prix tels que des packages promotionnels et des opportunités de promouvoir leur jeu.

Bien sûr, Against the Storm, comme vous le savez déjà, était le gagnant, mais si vous voulez en savoir plus sur non seulement Against the Storm mais aussi nos finalistes et mention honorable de The Big Indie Pitch (PC+Console Edition) à Pocket Gamer Connects Digital #7, puis continuez simplement à lire.

1ère place – Against the Storm par Eremite Games

Dans ce constructeur de ville roguelite, les joueurs doivent guider leurs citoyens castors, humains et lézards à travers un éventail infini de tempêtes destructrices et d’autres dangers environnementaux afin de survivre dans cette terre imaginaire difficile. Décrit par le développeur comme Banished rencontre Slay the Spire, les joueurs doivent guider le vice-roi de la reine dans une quête pour construire des colonies existantes et nouvelles.

Bien sûr, cela signifie non seulement penser à la croissance du royaume, mais aussi aux besoins quotidiens des citoyens multiculturels. Cependant, la pluie sans fin signifie que même si la Cité Smoldering existe en tant que zone de sécurité contre le Blightstorm, rassembler les ressources nécessaires pour survivre et prospérer demandera des compétences et une réflexion intelligente.

2e place – Slime Heroes par Pancake Games

Souvent, dans les jeux, les monstres visqueux sont les ennemis de tous les jours que le héros doit abattre en masse. Cependant, Slime Heroes renverse la situation en offrant aux pauvres petits slimes la chance d’être les héros de leur propre histoire.

En tant que tel, vous devez prendre le contrôle de ces adorables slimes, alors qu’ils cherchent à sauver le monde d’une corruption maléfique en utilisant une gamme d’armes uniques et de capacités magiques. De plus, vous ne serez pas nécessairement seul dans ce voyage adorable, car les joueurs peuvent également jouer ensemble en explorant un monde curieux rempli d’habitants colorés et créatifs.

3ème place – Once a Tale par 2 Igloos

Once a Tale est un jeu qui cherche à réinventer la fable classique de Hansel & Gretel. Comme toujours, les joueurs se mettent à lister dans les bois avant de trébucher sur une maison faite de bonbons habitée par une sorcière maléfique. Cependant, en explorant les mots magiques, les joueurs découvriront que ces bois abritent une variété de personnages d’autres contes et fables.

De plus, le jeu est créé à l’aide de véritables marionnettes faites à la main sur des terrains miniatures, qui sont tous numérisés en 3D pour créer un monde immersif et fascinant. En tant que tel, en plus de créer une expérience immersive et agréable, le développeur 2 Igloos espère également brouiller la frontière entre les jeux vidéo et les films d’animation en stop motion.

Mentions honorables

De plus, un jeu a raté de peu la 3e place, et en tant que tel, afin que tout le monde puisse également découvrir ce jeu incroyable, nous avons ajouté la bande-annonce ci-dessous pour notre mention honorable.

« Dros » par emergWorlds

Vous voulez montrer votre nouveau jeu passionnant ? Nous organisons des événements Big Indie Pitch tout au long de l’année, alors assurez-vous de consulter régulièrement notre page d’événements à venir sur BigIndiePitch.com.

