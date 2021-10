Aganzo explique le travail de l’AFE dans le forum FIFPRO sur la gorbenanza dans le football

26/10/2021 à 19:28 CEST

Le président de l’Association des footballeurs espagnols (AFE), David Aganzo, a participé à une forum des syndicats de joueurs internationaux (FIFPRO) sur le gouvernance dans le football, dans laquelle il explique comment l’association travaille à la sauvegarde de la droits collectifs et il était contre une coupe du monde biennale.

Aganzo a pris part à l’un des panels du forum « Gouvernance de l’industrie du football professionnel – Définir la prochaine décennie », ce mardi à Bruxelles, où il a mis en exergue l’iimportance des conventions collectives comme un outil essentiel pour garantir les droits des joueurs.

En plus d’exposer la manière dont le syndicat espagnol travaille avec le reste des institutions du football et du sport (LaLiga, RFEF, CSD, COE, etc.), Aganzo a également déclaré que n’approuve pas l’approche de la FIFA pour que la Coupe du monde se joue tous les deux ans car « le calendrier est déjà très chargé« , comme le rapporte l’AFE.

Aganzo était l’un des orateurs du panel « La gouvernance nationale du football sur les principaux marchés », qui a analysé comment la solutions collectives aborder les questions de concurrence et de domaine de travail, et soutenir la croissance du football masculin et féminin.

Avec lui, ils sont intervenus Mathieu Moreuil (Directeur du football international de la Premier League), Bobby Barnes (Directeur exécutif adjoint de l’Association des footballeurs professionnels d’Angleterre et du Pays de Galles), Sarah Grégoire (Directrice de la politique mondiale et des relations stratégiques pour le football féminin à la FIFPro) et Jan de Jong (PDG de l’Eredivisie des Pays-Bas), avec Alexander Bielefeld (Directeur de la politique mondiale et des relations stratégiques de la FIFPRO) en tant que modérateur.