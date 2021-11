Aganzo : « La FIFPRO est sortie plus forte »

18/11/2021 à 19h30 CET

.

David Aganzo, président de l’Association des footballeurs espagnols (AFE) et nouveau président de l’union internationale FIFPRO, a assuré que cette « est sorti renforcé » de même après l’assemblée tenue cette semaine à Paris au cours de laquelle il a été élu en remplacement du Français Philippe Piat en poste.

A l’issue de la réunion, Aganzo a souligné que « l’objectif a toujours été que tous les footballeurs et footballeurs, de toutes conditions, soient représentés au sein de ce nouveau Comité Exécutif, quelque chose qui est entièrement garanti « , après la rénovation de celui-ci avec la plus grande diversité de son histoire.

« Plus que jamais, la figure du footballeur est au centre de la scène, par conséquent, au cours des prochaines années, le travail de la FIFPro doit acquérir une nouvelle dimension, être encore plus important et pertinent. Les footballeurs du monde entier nous font confiance et nous ne pouvons pas les décevoir. Plus que jamais nous devons être à la hauteur », a-t-il ajouté.

Aganzo a remercié « la confiance, l’amour et le soutien » reçus depuis son élection il y a deux jours à la présidence pour les quatre prochaines années et a souligné « l’engagement, l’enthousiasme et le dévouement de toutes les associations avec le groupe de footballeurs ».

Ses propos faisaient également référence à l’obligation du syndicat au profit de plus de 60 000 footballeurs qui en font partie à travers ses 66 associations membres.

« Défendre une cause commune qui nous unit tous, le devoir et l’obligation de prendre soin de nos joueurs, car sans footballeurs, il n’y a pas de football, quelque chose que je ne me lasserai pas de répéter », a-t-il conclu.

L’Assemblée de Paris a également renouvelé le Comité Exécutif de la FIFPRO qui, avec Aganzo, sera formé par Kathryn Gill (Australie), Mila Hristova (Bulgarie), Geremi Njitap (Cameroun), Camila García (Chili), Carlos González Puche (Colombie), Alejandro Sequeira (Costa Rica), Bobby Barnes (Angleterre) ) , Khadija Timera (Gabon), Karin Sendel (Israël), Damiano Tommasi (Italie), Izham Ismail (Malaisie), Louis Everard (Pays-Bas), Fernando Revilla (Pérou), Dejan Stefanovic (Slovénie), Caroline Jönsson (Suède), Lucien Valloni (Suisse) et David Terrier (France).