Agatha All Along de WandaVision a été nominée pour un Grammy

Agatha a surpris Wanda, se révélant être une méchante au lieu de la voisine curieuse qu’elle avait décrite. Cependant, nous ne sommes guère surpris que le ver d’oreille WandaVision Agatha All Along ait été nominé pour un Grammy après avoir été dans nos têtes collectives pendant si longtemps.

En effet, Agatha All Along, la chanson thème surprise du méchant surprise de WandaVision, a reçu une nomination aux Grammy Awards pour la meilleure chanson écrite pour les médias visuels pour 2021. Notée par le compte de suivi des statistiques Chart Data sur Twitter, WandaVision est la première émission de télévision à se faufiler dans cette catégorie en huit ans. Les autres nominés incluent All Eyes On Me de Bo Burnham’s Inside, All I Know So Far de P!NK: All I Know So Far, Fight For You de Judas And The Black Messiah, Here I Am (Singing My Way Home) de Respect, et parlez maintenant d’une nuit à Miami…

Notamment, le chef bopper d’Agatha a décroché l’un des trois Creative Arts Emmy Awards pour WandaVision en septembre pour la musique originale exceptionnelle; le plus grand spectacle a remporté des prix pour des costumes fantastiques / de science-fiction exceptionnels pour l’épisode filmé devant un public de studio en direct et pour une conception de production exceptionnelle pour un programme narratif (demi-heure).

Agatha All Along a été écrit par Kristen-Anderson Lopez et Robert Lopez et chanté par l’actrice Kathryn Hahn elle-même. La chanson est apparue dans l’épisode 7 de WandaVision, « Breaking the Fourth Wall », dans lequel la réalité télévisée de Wanda est passée en mode faux documentaire de style Office. La réalité fabriquée de Wanda a commencé à s’effondrer et Agatha s’est révélée être une puissante sorcière nommée Agatha Harkness. Bien que les détails soient encore clairs, Disney et Marvel Studios ont annoncé qu’Agatha obtiendrait sa propre série Disney +, Agatha: House of Harkness, qui débutera vraisemblablement en 2022.