Agatha Christie – Hercule Poirot : les premières affaires arrivent sur Switch cet automne

Nous aimons plutôt les jeux à l’ancienne avec de longs scripts et des mystères à résoudre, nous sommes donc définitivement intrigués par cette nouvelle annonce de l’éditeur Microids. Il s’associe au développeur Blazing Griffin pour apporter Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases sur Nintendo Switch et diverses plateformes le 28 septembre (vente au détail et eShop).

Comme le titre l’indique, il s’agit d’une nouvelle histoire qui se déroule au tout début de la carrière du célèbre détective en tant que « jeune policier et détective dans la Belgique d’avant-guerre ». Dans un scénario classique, le détective est invité à la réception d’une famille aisée, seulement pour qu’une tempête de neige piège tout le monde à l’intérieur du manoir ; vous l’avez deviné, un meurtre a alors lieu.

Vous pouvez consulter la bande-annonce (ci-dessus) et quelques détails officiels ci-dessous.

(Re)découvrez le détective légendaire dans un histoire de crime inédite, en jouant comme Hercule Poirot au début de sa carrière de détective, alors qu’il a encore tout à prouver. Mettez vos petites cellules grises à l’épreuve en utilisant votre compétences en déduction pour relier des indices ensemble dans votre carte mentale. La carte mentale vous permettra de visualiser et de relier les éléments de l’affaire afin de tirer vos propres conclusions… et de faire la lumière sur le coupable dans un dénouement surprenant ! Résoudre un complexe affaire de meurtre et découvrez ce qui se cache derrière le apparences trompeuses de la famille Van den Bosch.

Question tous les suspects et glaner des informations cruciales auprès d’eux à leur insu. Découvrez tous les comportements suspects en découvrant les sombres secrets et les rivalités de la classe supérieure belge.

Explorer une maison luxueuse pleine de mystères enfouis. Découvrir le meurtrier ne sera pas le seul casse-tête que vous devrez résoudre…

Cela pourrait certainement être amusant, nous garderons un œil attentif pour plus de détails. Est-ce sur votre radar pour fin septembre?