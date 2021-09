Agatha Christie – Hercule Poirot : The First Cases obtient une bande-annonce de lancement plutôt dramatique

Bien qu’il n’ait pas le nom le plus accrocheur, nous avons été plutôt intrigués de voir comment Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases s’avère sur Switch. Bien que nous n’ayons pas encore de réponse sur la façon dont il se compare au système de Nintendo (nous avons un examen prévu), il y a une bande-annonce de lancement plutôt dramatique à apprécier.

Cela plante bien le décor, bien que les coupes lourdes à percussion semblent être une approche légèrement étrange pour un jeu de détective dans lequel le protagoniste joue probablement régulièrement avec sa moustache. En tout cas, ça fait couler le jus.

Le jeu sort aujourd’hui en Europe, mais débarque un peu plus tard le 5 octobre en Amérique du Nord ; ci-dessous fait partie de la description officielle du jeu.

(Re)découvrez le détective légendaire dans un histoire de crime inédite, en jouant comme Hercule Poirot au début de sa carrière de détective, alors qu’il a encore tout à prouver. Mettez vos petites cellules grises à l’épreuve en utilisant votre compétences en déduction pour connecter des indices ensemble dans votre carte mentale. La carte mentale vous permettra de visualiser et de relier les éléments de l’affaire afin de tirer vos propres conclusions… et de faire la lumière sur le coupable dans un dénouement surprenant ! Résoudre un complexe affaire de meurtre et découvrez ce qui se cache derrière le apparences trompeuses de la famille Van den Bosch.

Question tous les suspects et glaner des informations cruciales auprès d’eux à leur insu. Découvrez tous les comportements suspects en découvrant les sombres secrets et les rivalités de la classe supérieure belge.

Explorer une maison luxueuse pleine de mystères enfouis. Découvrir le meurtrier ne sera pas le seul casse-tête que vous devrez résoudre…

Faites-nous savoir dans les commentaires si vous envisagez de le prendre ou peut-être de le mettre sur la liste de souhaits.