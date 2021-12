Agbonlahor dit que le joueur de 35 millions de livres sterling vendu par Arsenal n’est « pas passé au niveau supérieur »

Photo de Michael Regan/.

Gabby Agbonlahor a affirmé qu’Alex Oxlade-Chamberlain n’était « pas vraiment passé au niveau supérieur » depuis qu’il avait quitté Arsenal pour Liverpool, comme il l’a dit à talkSPORT.

L’ancien attaquant de Premier League a critiqué la performance d’Oxlade-Chamberlain lors de la défaite de Liverpool à Leicester mardi et comment il « n’en fait pas assez ».

Cela fait près de quatre ans que Liverpool a payé 35 millions de livres sterling à Arsenal (BBC Sport) pour les talents d’Oxlade-Chamberlain.

Des blessures l’ont blessé au cours de cette période, mais il n’a pas vraiment continué et a consolidé sa place dans une équipe de Liverpool qui a remporté le titre de la Ligue des champions et de la Premier League au cours de cette période.

Agbonlahor a partagé ses réflexions sur la récente performance d’Oxlade-Chamberlain et sur la façon dont il ne rejoindra pas l’équipe d’Angleterre de si tôt.

« Oxlade-Chamberlain était très pauvre (v Leicester) », a déclaré Agbonlahor. « Je regardais Chamberlain et je me disais ‘vous n’en faites pas assez pour faire partie d’une équipe qui veut se battre pour le titre’.

« Littéralement, deux minutes plus tard, Chamberlain sort et Keita entre. Et je pense que c’est un problème pour Liverpool.

«Je regarde Chamberlain depuis qu’il a quitté Arsenal pour Liverpool. Il n’est pas vraiment passé au niveau supérieur.

« Vous regardez les milieux de terrain anglais. Vous ne pouvez plus le voir entrer dans l’équipe d’Angleterre, n’est-ce pas ? Pour moi, il n’en fait pas assez.

Photo de John Powell/Liverpool FC via .

Lorsque Oxlade-Chamberlain a quitté Arsenal, il ne volait pas vraiment haut, mais luttait pour la forme sous Arsène Wenger.

En vérité, c’était une période où Arsenal dans son ensemble stagnait et beaucoup étaient intéressés de voir comment le produit de l’académie de Southampton allait fonctionner sous un nuage différent.

Le milieu de terrain à l’esprit offensif a montré des aperçus, mais les niveaux de cohérence n’ont pas été à la hauteur de ce qui l’entoure.

Il sera intéressant de voir ce qui se passe avec Oxlade-Chamberlain au cours des prochains mois et si Liverpool le vendra l’été prochain.

