Agbonlahor révèle un correctif de transfert d’Aston Villa qui renforcerait l’attaque

La légende d’Aston Villa Gabby Agbonlahor révèle qu’un transfert de Villans pour Ivan Toney aiderait Ollie Watkins à prospérer à nouveau.

Watkins a marqué 14 buts en Premier League la saison dernière et en a aidé quatre autres. Bien qu’il n’ait pas encore conservé cette forme cette saison, n’ayant remporté qu’une seule fois en cinq matchs.

Gabby Agbonlahor estime qu’Ivan Toney serait un bon partenaire de frappe pour Watkins, malgré la relation entre le Villa numéro 11 et signature estivale de Danny Ings.

La paire a joué ensemble pendant la majeure partie de la saison, depuis le retour de Watkins sur le côté. Avec le gaffer Dean Smith préférant une formation 3-5-2 cette saison pour accueillir deux attaquants.

Agbonlahor a cependant révélé de grands espoirs pour Toney et a choisi Villa comme destination appropriée.

« Je pense qu’il a ce qu’il faut pour être dans une équipe qui se bat pour l’Europe », a-t-il déclaré via TalkSPORT.

« Même quelque part comme Villa en tant qu’homme cible, jouant avec Watkins. »

Watkins et Toney ont tous deux joué dans un maillot de Brentford, 25 et 31 étant leurs meilleurs retours de buts respectifs au cours de la saison de championnat.

Toney a même pris un bon départ en Premier League. Brentford occupe la septième place et l’attaquant a déjà contribué à quatre buts en sept matchs.

Un partenariat entre Watkins et Toney pourrait certainement être intéressant, car tous deux font leurs preuves au plus haut niveau. De plus, Watkins a marqué sous un maillot anglais et a récemment fait son retour en équipe nationale.

Cependant, le partenariat actuel de Villa entre Watkins et Ings semble bien fonctionner pour le moment. Ce serait rompu si Villa faisait un geste pour Toney, qui est actuellement évalué à environ 29 millions de livres sterling.

Villa cible les gros déménagements de janvier

Bien que Manchester United cherchent à lier Jesse Lingard à un nouvel accord, l’attaquant n’a pas caché qu’il voulait un football régulier.

En tant que tel, il pourrait être intéressé par un déménagement loin d’Old Trafford, et Villa forment une équipe ciblant le joueur de 28 ans.

Si Lingard ne signait pas de nouveau contrat, il serait sûrement une acquisition bon marché en janvier.

Sinon, il partirait gratuitement cet été, à la fin de son contrat avec United.

Villa fait partie d’un certain nombre d’équipes en lice pour la signature de Lingard s’il devenait disponible.

