AGDQ 2022 commence ce week-end – Voici comment le regarder et quels speedruns doivent rester éveillés

C’est à nouveau cette période de l’année ! Non, pas celui où vous « sautez la salle de gym juste cette fois » et ne revenez jamais en arrière, ou le moment où vous essayez de vous rappeler si le papier d’emballage est recyclable – c’est Awesome Games Done Quick, le marathon de speedrunning caritatif qui dure tout un la semaine!

Cette année, l’AGDQ soutient la Fondation Prevent Cancer et se déroulera du dimanche 9 janvier au dimanche 16 janvier. Après le record de 2,9 millions de dollars levés par Summer Games Done Quick pour Médecins sans frontières, AGDQ proposera une liste massive de speedruns au cours d’une semaine dans le but de se rapprocher de la barre des 3 millions de dollars.

AGDQ est, bien sûr, un événement uniquement numérique cette année (en raison de la pandémie), mais le livestream sera sur la page Twitch de GDQ, et les VOD seront téléchargées sur la chaîne quelques heures après le stream.

Quant à nos choix de ce qu’il faut regarder, voici les speedruns et les jeux que nous sommes les plus impatients de voir :

La porte de la mort – 18 h 52 HE, dimanche 9 janvier

Cette course de 12 minutes sera réalisée par le détenteur actuel du deuxième record du monde du jeu, Scrublord, et narrée par M. Game and Shout, un bénévole et streamer de GDQ. DOUZE MINUTES. Bonté.

UFO à temps partiel — 9 h 35 HE, le lundi 10 janvier

Cela vaut la peine de regarder juste pour avoir une idée de la beauté de PTUFO, mais aussi parce que le speedrunner ykrin espère une course de moins de 10 minutes. Ils sont actuellement les n°1 au monde à Any% pour le jeu, mais leur dernier record enregistré dure près de 25 minutes — c’est toute une amélioration, s’ils réussissent !

Chicorée : un conte coloré — 12 h 20 HE, le lundi 10 janvier

Il y a toujours quelque chose de spécial à prendre un jeu charmant, sain et tranquille et à le casser complètement pour obtenir un temps de speedrun ridicule. Le speedrun de dix minutes de Punchy est normal pour le parcours, cependant: le détenteur actuel du record du monde est un run de 5 minutes et deux secondes. Ils doivent être très bons en peinture.

Le bloc NES entier — de 5 h 58 à 9 h 30 HE, le mardi 11 janvier

Le bloc NES est un incontournable des speedruns GDQ, et se déroule généralement à des heures stupides parce que c’est un tas de jeux dont personne n’a joué ou dont personne n’a entendu parler. Pourtant, c’est amusant de regarder les speedrunners traverser ces vieux jeux de niche, y compris Bucky O’Hare, Willow et Kyoryu Sentai Zyuranger. Il y aura des jeux NES plus excitants ailleurs dans le programme – Mega Man 2, par exemple, le dimanche 9 – mais GDQ concerne aussi les choses étranges.

Randomizer d’objets clés en cristal Pokémon – 11 h 06 HE, le mercredi 12 janvier

Les courses aléatoires sont réalisées grâce à des mods qui mélangent essentiellement tout ce que vous voulez – objets, donjons, boss, etc. – pour créer une course relativement imprévisible. Cela peut casser le jeu de manière amusante ou le rendre presque impossible à jouer ; c’est probablement beaucoup plus amusant à regarder, c’est sûr.

Serez-vous à l’écoute de l’un de ces speedruns ? Laissez un commentaire ci-dessous.