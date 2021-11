China McClain est peut-être l’une des jeunes starlettes les plus chaudes d’Hollywood grâce à ses rôles dans Descendants et Black Lightening, mais elle se bouscule depuis qu’elle est enfant. McClain est une triple menace : elle chante, joue et danse. Elle a commencé à travailler aux côtés de ses sœurs – Sierra et Lauryn – en tant que groupe musical des sœurs 3mcclain. En 2005, elle apparaît dans le film musical The Gospel. Les trois sœurs ont joué le rôle de frères et sœurs dans le drame de 2007 Daddy’s Little Girls. Ils ont également sorti un single, « Daddy’s Girl », pour le film.

La native de Géorgie aime travailler avec ses sœurs mais n’a pas eu peur de prendre des projets en solo. Elle a reçu une plus grande reconnaissance en interprétant Jazmine Payne dans la série télévisée House of Payne de Tyler Perry. L’émission a été diffusée de 2007 à 2012 sur TBS. Il est ensuite passé à OWN en 2018, où McClain a repris son rôle. L’émission est maintenant diffusée sur BET.

En dehors des productions de Tyler Perry, McClain a également joué dans un certain nombre de projets de chaînes Disney, dont ANT Farm de 2011 à 2014, en tant qu’Uma dans Descendants 2 et 3 – diffusé en 2017 et 2019. Le rôle de premier plan de McClain est venu en 2018 lorsqu’elle a commencé à jouer. dans la série de super-héros CW Black Lightning dans le rôle de Jennifer Pierce / Lightning.

Maintenant âgée de 23 ans, McClain a parlé de la perte dévastatrice de son meilleur ami, collègue acteur et star de Disney, Cameron Boyce. Boyce est décédé d’une crise mortelle en 2019. Ils se sont rencontrés à l’âge de 10 ans et ont joué dans la série de films Descendants et la comédie de 2010 Grown Ups.

« Cameron était ma première fois vraiment en contact avec la mort quand il s’agissait de quelqu’un que j’aimais vraiment et que je connaissais de près. Je ne savais pas vraiment comment le gérer », a-t-elle déclaré à Teen Vogue en février 2021. « C’était comme lui. était ici un jour et est parti le lendemain et j’ai dû comprendre que je ne le reverrais plus jamais dans cette vie. Je ne vais pas m’occuper de ça. Mais je l’adore. Je l’aime, je l’aime toujours. Je le ferai toujours. «

Elle dit maintenant que l’esprit de Boyrce la mène, y compris une décision majeure de s’éloigner de Black Lightening avant sa quatrième et dernière saison. « Il était temps pour moi d’aller me concentrer sur certains de ces autres projets qui étaient dans ma poche arrière depuis longtemps, mais je me suis toujours concentré sur les projets des autres en premier – des choses dans lesquelles j’ai été choisi, mais des choses qui ne m’appartenait pas », a-t-elle déclaré à Teen Vogue. McClain et ses sœurs se sont réunies pour leur groupe de chant en 2020. Maintenant, elles s’appellent Thriii, prononcé « trois ».