Age of Empires 3: Definitive Edition obtient la civilisation mexicaine en décembre

Age of Empires 3 : édition définitive les joueurs obtiennent une nouvelle civilisation.

Le 1er décembre, la civilisation mexicaine rejoindra le jeu en tant que « civilisation la plus diversifiée sur le plan stratégique à ce jour », selon l’équipe AoE3.

Le DLC de la civilisation du Mexique inclura la civilisation des États mexicains, et un nouveau scénario unique à la civilisation sera ajouté aux batailles historiques. Le DLC vous coûtera 5,99 $.

Contrairement aux autres civilisations du jeu, les États mexicains peuvent choisir de se révolter au lieu d’avancer vers les âges de la forteresse, de l’industrie ou de l’empire. Chaque révolte offre diverses opportunités, et la civilisation a la possibilité d’inverser ses révoltes et de retourner au Mexique. Ils peuvent le faire tout en conservant l’accès aux avantages de toutes les cartes envoyées pendant la révolution. Ajoutez un nouvel ensemble d’États fédéraux pour faire évoluer votre gameplay et la civilisation mexicaine peut s’adapter à n’importe quelle situation stratégique.

Dans le nouveau contenu des batailles historiques, Grito de Dolores (Cry of Dolores), vous participerez à une révolution. Ici, la guerre d’indépendance (1810) est déclenchée par un prêtre catholique à propos des réformes Bourbon accordant à l’élite espagnole un pouvoir supplémentaire qui a diminué celui de l’église. Cela a provoqué du ressentiment parmi la population rurale mexicaine et a entraîné une période de troubles qui a contribué à encourager les conditions nécessaires aux émeutes locales, et finalement les révoltes.

Parallèlement à la nouvelle civilisation, il a été annoncé que ceux qui possèdent le DLC de la civilisation des États-Unis précédemment publié recevront gratuitement la bataille historique de The Burning of USS Philadelphia – même s’ils ne possèdent pas le DLC Mexico.

Enfin, les propriétaires des DLC des civilisations des États-Unis et du Mexique auront accès à une autre bataille historique : la bataille de Queenston Heights. Il s’agissait de la première grande bataille de la guerre de 1812 et elle a eu lieu près de Queenston, dans le Haut-Canada – maintenant connu sous le nom d’Ontario. La bataille s’est déroulée entre les États-Unis et les forces de la milice de New York et le scénario sera disponible pour les propriétaires des deux DLC même s’ils achètent chaque DLC séparément.

Si vous ne possédez pas la civilisation des États-Unis (4,99 $) et que vous souhaitez également la civilisation mexicaine, les deux seront disponibles sous forme de pack. Cela signifie que vous obtiendrez les deux civilisations et les trois batailles historiques dans un seul package. Sur Steam, cela vous coûtera 9,11 $ et sur le Microsoft Store, 9,99 $.