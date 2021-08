Age Of Empires 4 ajoute des fonctionnalités pour les nouveaux joueurs RTS

Image : Bord du monde / Relique

L’un des kickers avec n’importe quel jeu de stratégie en temps réel, mais surtout un avec autant de civilisations différentes qu’Age of Empires 4, est ce que j’aime appeler le problème Dota.

Le problème Dota – ou League of Legends ou n’importe quel MOBA et même des jeux RTS plus anciens comme Dawn of War – est essentiellement le cauchemar d’informations qui présente pour la première fois de nouveaux joueurs en multijoueur. Vous avez à peine compris ce que votre personnage ou votre civilisation peut faire, sans parler de ce dont tous les autres sont capables. Donc, vous rejoignez une partie, vous vous faites rouler par quelque chose que vous ne pouviez pas voir venir, ou vous prenez la mauvaise décision parce que vous avez été roulé par une unité spécialisée dans quelque chose que vous n’avez jamais vu. Et puis vous récupérez les pertes pendant 30 ou 40 heures supplémentaires jusqu’à ce que vous puissiez commencer à «jouer» le jeu.

C’est un problème auquel est confronté tout nouveau joueur entrant dans n’importe quel RTS (ou MOBA). C’est particulièrement problématique pour Age of Empires 4, étant le premier nouveau jeu Age depuis des décennies et qui devrait attirer des personnes complètement nouvelles dans la série Age – et peut-être les jeux RTS en général – en raison de sa présence sur Xbox Game Pass.

“C’est là que vous avez perdu, c’est là que vos décisions ont mal tourné. C’est là que votre micro s’est cassé, n’est-ce pas, et vous n’avez pas suivi lorsque vous êtes passé à cet âge. Souhaitez-vous essayer un tutoriel qui vous aide à apprendre cela? Et ensuite, vous pouvez vous lancer et pratiquer réellement cette chose. »

J’ai donc posé la question au directeur créatif de la franchise World’s Edge, Adam Isgreen, et au directeur du jeu Relic, Quinn Duffy. Nous avions déjà parlé de rendre les jeux de stratégie en temps réel plus intelligents, d’autant plus que les développeurs d’Age s’associent à Microsoft Research pour aider à former l’IA du jeu.

Mais avoir une IA plus intelligente n’est vraiment bon que pour les personnes qui ont déjà atteint un certain niveau de compétence. C’est très utile pour les gens qui n’ont pas joué assez longtemps pour comprendre comment fonctionnent toutes les différentes civilisations, quelles unités construire avant quoi, et ainsi de suite. Et il y a aussi l’imposition sur l’équipe Age : dans quelle mesure les développeurs devraient-ils, en tant que développeurs, diriger les joueurs vers la communauté autour de la franchise qui a et construira ses propres tutoriels, guides pour débutants et toutes sortes de matériel pédagogique, et combien d’instructions devraient-ils fournir eux-mêmes?

Image : Bord du monde / Relique

“C’est une question difficile”, a déclaré Duffy, qui a été chez Relic assez longtemps pour être concepteur principal et concepteur principal jusqu’à Homeworld, à l’époque de Dawn of War et de Company of Heroes. « Vous obtenez l’effet multiplicateur de l’ajout de civs. Nous allons expédier avec huit, et évidemment nous allons en ajouter d’autres, et c’est beaucoup d’informations à conserver.

« Il y a un certain nombre d’approches qui, nous l’espérons, fonctionneront. Comme Adam l’a dit, nous pouvons expédier cette chose et voir ce qui valide et ce dont nous avons besoin pour continuer à soutenir et pousser plus loin, mais [there’s] des choses comme les défis Art of War et ainsi de suite qui impliquent les joueurs dans certaines parties du jeu. “

Et tandis que Age a l’avantage d’une certaine similitude entre les civilisations – tout le monde aura une forme d’archer de base, de cavalerie montée, etc. – c’est l’un de ces domaines qui nécessite également un peu plus de données.

Mais Isgreen a lancé quelques idées intéressantes qui seraient astronomiquement utiles pour beaucoup de nouveaux joueurs.

« L’une des grandes choses est qu’il y a tellement plus de place pour s’améliorer. Nous avons maintenant des infobulles dynamiques, qui surveillent votre façon de jouer et suggèrent des choses s’ils voient que les joueurs ne font pas ce qu’ils pourraient faire. Mais ils ne font pas qu’apparaître, donc vous ne les obtenez pas constamment – oh, je remarque que vous ne faites pas cela, laissez-moi vous le rappeler si vous n’êtes pas familier.

« Mais il y a tellement de choses à faire. Une grande partie de cela était motivée par Killer Instinct, où je voulais créer un didacticiel idéal pour les jeux de combat. L’ajout de choses comme l’Art de la guerre aux jeux Age était à cause de cela – je veux à nouveau éduquer les gens, comment faire cela », a déclaré Isgreen. « Je veux plus de ça. J’adorerais un apprentissage immédiat – et nous ne l’avons pas encore, mais c’est là que j’aimerais aller – c’est comme si vous finissiez un match et votre écran de score : « Hé, c’est là que vous avez perdu le match, n’est-ce pas ici.'”

« Presque comme un moteur d’échecs », suggérai-je.

“Ouais littéralement”, a répondu Isgreen. “C’est là que vous avez perdu, c’est là que vos décisions ont mal tourné. C’est là que votre micro s’est cassé, n’est-ce pas, et vous n’avez pas suivi lorsque vous êtes passé à cet âge. Souhaitez-vous essayer un tutoriel qui vous aide à apprendre cela? Et ensuite, vous pouvez vous lancer et pratiquer cette chose. Cela, pour moi, serait un baiser de chef pour amener plus de gens à apprendre. Parce que nous voulons que plus de gens apprennent le jeu, et si vous avez quelqu’un assis avec vous qui commente qui peut vous aider, c’est génial. Mais à l’ère d’Internet, vous n’êtes pas toujours avec d’autres personnes, vous pouvez les rechercher sur YouTube et d’autres contenus. Mais ne serait-ce pas formidable si nous pouvions le faire au bon moment ? »

Comme les échecs l’ont prouvé, avoir ce renforcement immédiat – le mouvement que vous auriez pu prendre par rapport à celui que vous avez fait – est une technique d’apprentissage éprouvée. Mais la deuxième idée des développeurs d’AOE serait d’étendre davantage les info-bulles dynamiques, en les transformant en quelque chose de plus véritablement utile à la volée.

« Je pense qu’il y a aussi d’autres choses que nous pouvons faire. Nous allons examiner – je continue de parler à Quinn des infobulles avancées. Imaginez pouvoir mettre en évidence une unité ennemie et c’est comme si vous deviez le construire pour les contrer. Des choses comme ça qui sont plus conscientes du contexte. C’est là que je pense qu’il y a beaucoup de place pour grandir de manière à vraiment aider les joueurs à vivre l’expérience qui les aide à apprendre des choses », a expliqué Isgreen.

« Je pense qu’il y a beaucoup à faire là-bas. Et avec l’arrivée de Game Pass également, nous savons qu’il y aura des gens qui sauteront tout le temps; c’est pourquoi nous avons un mode histoire, c’est pourquoi nous avons une nouvelle expérience utilisateur pour la première fois qui est un peu comme ça très décontractée, comme apprendre à construire un village. Vous savez, des choses comme ça, nous pouvons mettre les gens au courant. Mais je pense que le ciel est grand ouvert.

Ce n’est pas une idée qui figurera dans Age of Empires 4 au lancement, pour être clair, et rien n’a été envisagé dans un avenir proche comme l’IA stupide et alimentée par l’apprentissage automatique que les fans d’Age peuvent espérer. Mais la technologie ne serait pas loin – vous pourriez tirer parti du même travail d’IA qui sert à former l’IA sur les décisions qu’elle prend sur les unités à construire, à ne pas construire et à quoi se préparer.

Et ce serait aussi transformateur en dehors du pur genre RTS. Imaginez jouer à un MOBA où le jeu n’offrait pas seulement des versions prédéfinies et recommandées, mais la boutique d’objets pouvait également faire des suggestions dynamiques singulières sur des objets particuliers basés sur des centaines de milliers de jeux mettant en vedette les mêmes héros que vous affrontez actuellement. Cela aiderait les joueurs à combler cet écart entre l’achat des bons “types” d’articles et la compréhension de la raison pour laquelle ils achètent les articles en premier lieu.

Tous ces types d’avancées n’ont peut-être pas d’importance pour quelqu’un qui joue à Age of Empires depuis 20 ans, mais il est bon de savoir que World’s Edge et Relic y pensent. Après tout, Relic ne travaille pas seulement sur Age of Empires 4. Le studio développe régulièrement Company of Heroes 3, et vous imaginez que tout ce travail d’expérience et d’accessibilité d’Age fera sans aucun doute du prochain COH un meilleur jeu, trop.

Cette histoire est apparue à l’origine sur Kotaku Australia.