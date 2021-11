Age of Empires 4 dépasse les 70 000 joueurs simultanés

Age of Empires 4 a connu un très bon week-end d’ouverture sur Steam. La renaissance par Relic et World’s Edge de la franchise Age of Empires plus d’une décennie après la fin de sa dernière entrée, en tête de la liste des meilleures ventes et dépassant 70 000 joueurs simultanés à son apogée pendant le week-end de lancement.

À titre de comparaison, ce nombre est le double de ce qu’a vu Age of Empires 2: Definitive Edition, et il semble que le jeu trouve bien sa base de joueurs étant donné qu’il a culminé aujourd’hui à 73 928, plaçant le jeu dans le top 20 des jeux joués. Pendant ce temps, ses ventes le placent devant des succès comme Back 4 Blood, Phasmophobia et New World.

Le jeu a toujours eu la question persistante de savoir si les jeux de stratégie en temps réel ont une place dans le paysage actuel des jeux sur PC, et ces chiffres semblent indiquer avec insistance qu’ils sont prêts pour un retour, ou à tout le moins que il y a un public pour eux maintenant. Cela aide qu’il soit actuellement disponible sur Game Pass pour PC, ce qui signifie que les joueurs qui se sont inscrits au service peuvent le vérifier sans trop de risques. Malgré tout, il gagne encore du terrain ailleurs, ce qui est bon signe.

Bien qu’Age of Empires 4 n’enflamme pas exactement le monde du jeu avec l’innovation, c’est toujours une entrée forte dans la série qui respecte sa propre histoire. Au moins, il reçoit d’excellentes critiques dans tous les domaines, alors on dit que c’est un jeu auquel il faut prêter attention.

Age of Empires 4 est maintenant disponible sur PC.