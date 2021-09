Age Of Empires 4 invite tout le monde au stress test de ce week-end

Le prochain test de résistance de Microsoft pour Age of Empires 4, dans lequel il voit combien de personnes il peut lancer sur le jeu avant de le casser, a enfin une date. À partir de 10 h 00 PT / 13 h 00 HE le 17 septembre et jusqu’au 20 septembre, vous pourrez récupérer le jeu depuis sa page Steam ou l’application Xbox Insider.

À condition que votre PC puisse répondre aux exigences minimales modérées pour le titre de stratégie en temps réel, l’objectif du test de ce week-end est de s’assurer que le matchmaking, les lobbies et les systèmes supplémentaires peuvent résister au lancement du jeu complet.

Age of Empires 4 vérifiera automatiquement votre PC pour voir s’il peut gérer ses visuels et attribuera des paramètres graphiques en fonction de ce qu’il trouve. Tout comme le test de stress de la semaine dernière, le contenu proposé comprendra une mission de didacticiel, des escarmouches d’IA et une chance de renverser de vraies personnes en multijoueur.

Les autres changements par rapport à la version bêta fermée du mois dernier sont diverses corrections de bugs, un meilleur équilibrage des civilisations anglaise et chinoise et des modifications de la distance de la caméra, car la distance maximale à laquelle la caméra peut effectuer un zoom arrière a été modifiée pour offrir plus de visibilité.

Il n’y aura pas non plus d’accord de non-divulgation à respecter afin que les fans puissent inviter et jouer avec leurs amis sans avoir à suivre des étapes supplémentaires pour le faire.

Age of Empires 4 sera lancé le 28 octobre sur PC via Steam, le Windows Store et via Xbox Game Pass. Développé par Relic Entertainment et World’s Edge, Age of Empires vous place au centre de plusieurs époques historiques, de l’âge des ténèbres à la Renaissance et se déroule à travers 35 missions sur cinq siècles de conflits et d’éléphants de guerre.

