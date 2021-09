Age of Empires 4 organise un test de résistance technique ce week-end

Tout le monde est invité à rejoindre le L’Âge des Empires 4 test de résistance technique ce week-end.

Le test de résistance débutera ce vendredi 17 septembre à 10h PT, 13h HE, 18h UK, et se poursuivra jusqu’au lundi 20 septembre à 10h PT, 13h HE, 18h UK.

Le test de résistance technique différera de la bêta fermée qui s’est tenue en août de trois manières.

Tout d’abord, l’objectif est de tester à grande échelle les serveurs et les systèmes en vue de la sortie du jeu. La raison pour laquelle le test se déroule sur un seul week-end est que le plus de personnes possible peuvent participer pendant cette fenêtre pour s’assurer que le matchmaking, les lobbies et les systèmes supplémentaires tiennent le coup.

Deuxièmement, le test ne sera pas bloqué derrière une invitation, et les exigences précédentes ne seront pas nécessaires cette fois-ci. La version sera disponible dans l’application Xbox Insider Hub ou Steam, que vous soyez ou non un Age Insider.

Et troisièmement, si vous respectez ou dépassez les spécifications minimales, vous êtes invités à participer. Des paramètres supplémentaires dans le jeu ont été ajoutés pour le test de stress technique, ce qui signifie que vous pourrez jouer, encore une fois, si vous répondez aux spécifications minimales. Le jeu détectera et sélectionnera automatiquement les paramètres corrects en fonction du matériel, y compris les paramètres spécifiquement inclus pour les appareils aux spécifications minimales.

En ce qui concerne le contenu, la plupart des aspects du jeu pendant le test seront axés sur le multijoueur, mais vous aurez également la possibilité de jouer contre l’IA via le lobby personnalisé multijoueur. Vous pouvez également essayer le tutoriel du jeu si cela vous plaît. Cependant, l’équipe de développement encourage les gens à jouer contre d’autres afin que les données de différentes correspondances sur différents serveurs puissent être enregistrées et aider à préparer les systèmes pour le jour de la sortie.

Pendant le test, les civilisations anglaise, chinoise, du Saint Empire romain germanique et de la dynastie abbasside seront disponibles aux côtés de cinq cartes différentes.

Pour commencer, le vendredi 17 septembre, vous devriez pouvoir accéder à la version via l’application Xbox Insider Hub sur PC et via la page produit du jeu sur Steam. La pré-inscription est également disponible via les deux méthodes.

Ceux qui ont joué à la bêta fermée devraient savoir que certains changements ont été apportés depuis août. Cela inclut des ajustements à la distance de la caméra qui permet désormais plus de visibilité à l’écran. Un travail d’équilibrage supplémentaire a également été effectué dans les civilisations anglaise et chinoise, et l’équipe a également corrigé des bugs qui affectaient les visuels, l’audio, l’économie et les paramètres du jeu.

Enfin, contrairement à la bêta fermée, le stress test technique n’est pas soumis à un NDA.

Le quatrième volet de l’une des franchises de stratégie en temps réel les plus populaires, Age of Empires 4 arrive sur Xbox Game Pass pour PC, Windows Store et Steam.

Il proposera à la fois des façons familières et nouvelles d’étendre votre empire en construisant des villes, en gérant les ressources et en menant vos troupes au combat sur terre et en mer. Le jeu propose également quatre campagnes distinctes avec 35 missions qui s’étendent sur 500 ans d’histoire, de l’âge des ténèbres à la Renaissance.

Il existe diverses campagnes dans le jeu, telles que la quête de Jeanne d’Arc pour vaincre les Anglais, et vous pouvez commander des troupes mongoles en tant que Gengis Khan.

Vous pouvez également sauter en ligne pour rivaliser, coopérer ou observer jusqu’à sept autres personnes dans les modes multijoueur PvP et PvE.

Si vous êtes nouveau dans la série, il existe un système de didacticiels qui enseigne l’essence de la stratégie en temps réel et un mode histoire permettant aux débutants de jouer aux campagnes avec une relative facilité.

Il sort le 28 octobre.