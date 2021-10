Age of Empires 4 résumé des critiques, tous les scores

L’Âge des Empires 4 sort plus tard cette semaine, et avec la levée de son embargo aujourd’hui, de nombreuses critiques du titre RTS très attendu apparaissent sur Internet. Avant sa sortie, nous avons pensé qu’il était préférable de compiler une liste de notes d’évaluation pour vous aider à juger si le jeu devrait être votre prochain gros achat (ou téléchargement du Game Pass) !

Age of Empires 4 est la dernière version de la série RTS historique bien-aimée, publiée par Microsoft Studios et en route vers PC le 28 octobre. Age of Empires 4 vous met dans le rôle de commandement de nombreuses civilisations présentes au Moyen Âge alors que vous jouez grand batailles, régnez sur votre royaume et conquérez.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Le jeu promet d’être un cocktail tant désiré de gameplay stratégique intense et de gestion d’armée avec ceux qui aiment le genre RTS.

La revue VG247 – Un jeu de stratégie en temps réel sûr, mais absorbant qui respecte son histoire 3/5.

« Age of Empires 4 est aussi multiforme que les événements qu’il décrit. Il est plus ambitieux que les autres jeux AoE dans la gestion de son contenu et de ses inspirations, mais aussi beaucoup plus réservé dans la modification des fondamentaux. Il n’est pas nécessaire de changer ce qui fonctionne déjà, même si quelques améliorations de gameplay supplémentaires auraient pu aider AoE 4 à se sentir plus frais et excitant », a écrit Josh Broadwell dans notre critique.

Les notes de révision sont les suivantes :