Age of Empires IV, analyse technique et opinion | Jeux

Cela a coûté à Microsoft, mais la saga Age of Empires est enfin de retour. Ce 28 octobre arrive le très attendu quatrième opus numéroté, un jeu qui vise à reprendre le chemin du légendaire Age of Empires II avec un retour dans le passé à la fois en termes de période historique et de section visuelle.

Il le fait dans un lancement exclusif pour PC, un fief traditionnel de la saga malgré les escarmouches sur consoles telles que PS2, N-Gage ou Nintendo DS avec une section visuelle renouvelée, de nouvelles campagnes et, surtout, de nouvelles mécaniques du nouveau studio. en charge. , Relic Entertainment.

Ensuite, nous vous racontons comment ces 16 années de cuisine ont fait la formule de la saga dans notre analyse d’Age of Empires IV. Bien entendu, nous vous rappelons que, comme nous le faisons depuis quelques mois dans des jeux comme Flight Simulator ou Kena, nous allons nous concentrer sur la partie technique, puisque l’analyse la plus traditionnelle est réalisée par nos confrères de HobbyConsolas.

16 ans ça fait du chemin

Age of Empires II était et nous avons dû attendre jusqu’en octobre 2005 pour avoir la première livraison en 3D, un Age of Empires III qui était un grand lancement, mais qui a peut-être déçu beaucoup que ce qu’ils voulaient était plus du même, mais avec mieux graphique.

Le troisième opus est un excellent jeu et dans sa Definitive Edition, il offre beaucoup de contenu de qualité, mais il est clair que la saga est entrée dans une sorte de limbes depuis le lancement du troisième opus. Oui, Microsoft nous a donné des éditions HD et définitives -analyse d’AoE 2 DE-, mais le plus amusant est que le contenu plus officiel et non officiel n’est pas arrivé à III, mais à Age of Empires II.

La deuxième partie est toujours très appréciée des joueurs hors ligne et en ligne et Age of Empires IV est une réponse à cela, en revenant au plus pur Moyen Âge pour que nous nous sentions chez nous, mais avec des changements substantiels grâce aux améliorations techniques actuelles.

Pour commencer, le jeu propose un certain nombre d’options de configuration assez intéressantes. Nous pourrons configurer la qualité générale et la résolution jusqu’à 4K, mais aussi les animations, les ombres, les textures, la géométrie, l’antialiasing et la physique.

Si nous avons un moniteur ou un téléviseur compatible, nous pouvons jouer en HDR et le titre est un véritable spectacle grâce à sa palette colorée, mais la plus intéressante de toutes les options peut être la géométrie, la physique et les ombres.

Les ombres font que le jeu gagne visuellement des entiers. Ce sont des ombres haute définition qui répondent très bien à la source lumineuse principale et au terrain. Cela signifie que s’il y a des unités sur une colline et qu’elles projettent une ombre, ce sera très long.

Si nous avons une escouade de lanciers, la lance projette une ombre parfaitement dessinée sur le sol. SI nous avons de l’herbe, cette ombre interagira également avec elle et, de plus, si une unité s’approche d’un mur ou d’un bâtiment, l’ombre réagit également de manière réaliste.

Il semble que non, mais ce système rend le jeu beaucoup plus attrayant et contribue beaucoup au spectacle du jeu.

La physique et la géométrie jouent également un rôle intéressant dans le jeu et, par exemple, nous pouvons gérer d’énormes armées, de plus de 100 unités à la fois, dans lesquelles il n’y a pas de coupure ou de coupure.

Parfois, c’est amusant de voir comment ils se déplacent, mais si nous rapprochons la caméra, nous pouvons voir qu’ils se « heurtent », ne se croisent pas, jusqu’à ce qu’ils soient correctement positionnés.

Cela s’applique également dans les batailles, où les unités sont beaucoup plus proches les unes des autres et n’ont pas une hitbox aussi grande que lors des livraisons précédentes.

Les flèches collent dans les bâtiments avec une belle animation et en parlant des animations, je pense qu’elles sont assez détaillées pour le type de jeu dont nous parlons. Peut-être que le chemin des flèches est parfois très étrange, mais les unités de mêlée répondent parfaitement.

De plus, il y a des animations supplémentaires comme des soldats qui meurent sur le champ de bataille avant de disparaître. Cela n’apporte rien au niveau jouable, mais c’est un détail qui ajoute à la section visuelle.

Les textures sont également correctes, l’échelle a été améliorée afin que les unités ne soient pas si exagérément grandes par rapport aux bâtiments et, surtout, aux armes de siège, comme dans d’autres tranches et il y a aussi de nouvelles animations pour les bâtiments.

Maintenant, il semble que les bâtiments se construisent petit à petit, avec les villageois formant des échafaudages, et nous avons également de nouveaux systèmes logiques tels que des chemins qui apparaissent entre les bâtiments ou les murs de pierre sur lesquels nous pouvons enfin télécharger des unités pour attaquer d’en haut. .

Cela ajoute en fait une touche stratégique, car une unité sur un mur ou une colline tirera plus loin. Mais bon, en continuant avec ‘la technique’, nous avons un titre bien adapté à 2021, mais qui semble peut-être trop familier car ils ont eu cette intention qu’il ne rompe pas avec Age of Empires II et, aussi, qu’il soit un jeu très accessible.

Avoir -presque- le PC que vous avez, vous pourrez jouer

Nous n’avons pas un titre de stratégie aussi coloré que, par exemple, le très vétéran StarCraft II et il me manque de pouvoir zoomer pour voir les modèles des unités de plus près, mais je pense que l’explication vient de la main de portée de des ordinateurs sur lesquels vous pouvez opérer sans dévaloriser extrêmement vos graphiques.

Pour continuer avec StarCraft II, en ‘ultra’ c’est un spectacle et très exigeant, mais il peut fonctionner sur des équipements très anciens et portables si on baisse tout au minimum. Cependant, le jeu semble évidemment bien pire.

Cela n’arrive pas dans Age of Empires IV, puisque le titre en ultra, tant qu’on ne joue pas en 4K, bien sûr, ce n’est pas extrêmement exigeant et si on baisse tous les paramètres au minimum, ce n’est pas que ça a l’air si mauvais. En fait, il est très dignement entretenu.

Nous l’avons testé sur quatre ordinateurs différents. D’une part, sur un ordinateur de bureau i7 7700K avec GTX 1080 en ultra à 1440p fonctionnant très bien. Nous avons également joué sur un ordinateur portable avec RTX 3060 et l’Intel Core i7-11370H, également super.

Cependant, nous voulions tester un ordinateur portable plus modeste comme un GTX 1650 avec le i7-10750H et la vérité est que la résolution de l’écran était également très bonne, bien que dans ce cas à un maximum de 1 080p.

Les performances ont été excellentes sur les trois ordinateurs, mais nous voulions voir comment c’était sur un Ultrabook avec un GPU intégré et, bien que nous ayons dû réduire les textures, les ombres, désactiver la synchronisation verticale et réduire les détails géométriques, la vérité est que le titre était parfaitement agréable, sans trop diminuer la qualité visuelle.

Cela en dit long sur le processus d’optimisation et les outils choisis par Relic. Bien sûr, bien que nous ayons des disques SSD très rapides, dans les jeux longs, nous allons manger quelques secondes de sauvegarde automatique, ce qui, je pense, aurait pu être géré différemment dans des équipes avec des disques SSD.

Options d’accessibilité pour que tout le monde puisse jouer

Relic voulait créer un jeu pour toutes les équipes, aussi humbles soient-elles, mais aussi pour le plaisir d’un large éventail d’utilisateurs.

Pour cette raison, ils ont ajouté des options d’accessibilité que nous apprécions toujours dans les jeux vidéo et qui sont de plus en plus présentes dans les jeux vidéo.

Age of Empires IV bénéficie des filtres de couleur natifs de Windows 10 et Windows 11 et, en fait, nous pourrons les activer depuis le système lui-même.

À partir du jeu, nous avons des options telles qu’un fort contraste, l’échelle du texte de l’interface utilisateur, les sous-titres et la narration des messages de discussion entrants et de l’interface.

Ce dernier, ainsi que l’option de mise à l’échelle de l’interface et le fort contraste, seront appréciés par les joueurs ayant des difficultés visuelles.

Ce n’est pas le jeu le plus spectaculaire, mais il est extrêmement solide

Nous arrivons au terme de cette analyse d’Age of Empires IV et, au final, nous avons un jeu qui n’est pas spectaculaire visuellement par rapport à d’autres jeux de stratégie, même plus anciens, mais qui se sent très bien rénové.

Les ombres, la géométrie, la physique, les nouveaux systèmes comme un bâtiment en feu qui se brise petit à petit, les textures ou, par exemple, les particules et les animations de destruction de ville sont vraiment bonnes.

Ce sont des détails qui rendent la scène beaucoup plus riche et vous pouvez voir un saut par rapport à Age of Empires III Definitive Edition.

Cependant, ce n’est pas un jeu basé sur la section visuelle et, en fait, cela donne à tout moment le sentiment qu’ils ont été contenus afin de le faire fonctionner à un très bon niveau sur un très large éventail d’équipes.

Je pense que c’est une bonne mise à jour et, sans être le jeu le plus visuellement leader de son genre, c’est un énorme pas en avant par rapport à Age of Empires II et les joueurs qui passent de cet épisode vétéran au nouveau titre seront ravis de ce que Relic propose. à un niveau visuel et, bien sûr, à un niveau jouable.