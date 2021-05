Ageas Federal Life Insurance lance Saral Pension: vérifier les caractéristiques

Le régime de retraite Saral offre une option de rente viagère unique et viagère conjointe avec remboursement de prime.

Aujourd’hui, Ageas Federal Life Insurance, anciennement connue sous le nom de IDBI Federal Life Insurance, a annoncé le lancement de sa pension Saral. Le régime de retraite est un régime de rente individuelle immédiate, à prime unique, non liée, non participante.

La société affirme que le régime de retraite Saral aidera les assurés à préparer un plan de rente personnel non seulement pour eux-mêmes mais aussi pour leur conjoint. Il offre une option de rente viagère unique et viagère conjointe avec un remboursement de prime. Le régime de pension Saral entend offrir la tranquillité d’esprit pendant les jours de retraite où l’individu est assuré d’un revenu régulier garanti et satisfait pendant ses années de retraite.

Le plan de pension Saral aide à préparer un plan de rente personnel pour soi et son conjoint. Il offre également l'option d'une rente viagère unique et d'une rente conjointe avec un remboursement de prime.

Principaux avantages du plan:

• Rente viagère avec remboursement de 100% du prix d’achat

• Rente viagère conjointe avec rendement de 100% du prix d’achat au décès du dernier survivant

• Option de rachat

• Paiement de rente garanti

• Paiement de la rente aussi pratique

Karthik Raman, directeur marketing et responsable des produits, Ageas Federal Life Insurance, déclare: «Le plan nous aide à offrir à nos clients un produit indispensable à leur préparation à la retraite. La retraite, c’est quand on choisit de quitter définitivement la population active. Cependant, la maison doit encore être gérée et c’est aussi une période où les frais médicaux sont à la hausse, d’où un revenu stable après la retraite devient une nécessité.

