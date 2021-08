Ageas Federal Life Insurance lance une nouvelle campagne avec Sachin Tendulkar

La campagne a été conceptualisée et créée en partenariat avec VMLY&R India

Ageas Federal Life Insurance a lancé sa nouvelle campagne mettant en vedette son ambassadeur de marque Sachin Tendulkar. La campagne #BasEkCall encourage les individus à se connecter pendant ces moments difficiles et épuisants sur le plan émotionnel. Tendulkar appelle les gens à contacter leurs amis, leur famille, leurs collègues et leurs proches par téléphone et à les soutenir. Il appelle également à l’isolement et à la distanciation sociale, alors qu’il parle de sa propre expérience de rétablissement de Covid19. La campagne est une extension de la philosophie de marque d’Ageas Federal #FutureFearless, a déclaré la société dans un communiqué.

Conceptualisé et créé en partenariat avec VMLY&R India, #BasEkCall fonctionnera principalement sur les médias numériques, notamment les médias sociaux, les plateformes OTT, le réseau d’affichage de Google, les portails d’information en anglais et vernaculaires, les portails sportifs, les pages d’influence, la publicité programmatique et les notifications mobiles.

Ageas Federal s’est associé à l’ONG EK Saath pour des consultations médicales gratuites, des séances de bien-être mental et une aide liée aux vaccins. Les consultations et les services sont actuellement disponibles en six langues, dont l’hindi, l’anglais, le marathi, le gujarati, le tamoul et le kannada, car la marque souhaite que l’initiative atteigne les populations rurales ainsi que les publics urbains.

« Nous sommes confinés depuis plus d’un an et demi en raison de la pandémie de Covid-19. Alors que beaucoup d’entre nous ont été physiquement touchés par le virus, d’autres ont eu du mal à faire face à la perte, à l’isolement, à la solitude, à l’anxiété et à l’incertitude provoqués par la pandémie. À travers notre campagne #BasEkCall, dirigée par notre ambassadeur de marque, Sachin Tendulkar, nous voulons rappeler aux gens qu’ils ne sont pas seuls », a déclaré Karthik Raman, directeur marketing et responsable des produits, Ageas Federal Life Insurance.

Ageas Federal Life Insurance propose une gamme diversifiée de solutions de gestion de patrimoine, de protection et de retraite aux particuliers et aux entreprises. La société a émis plus de 14 polices lakh avec une somme assurée de plus de Rs. 1 08 135 crore au 31 mars 2021, a-t-il affirmé dans un communiqué. Il a un actif total sous gestion de plus de Rs 12 101 crore et une base de capital de plus de 800 crore, au 31 mars 2021, ajoute le communiqué.

« La pandémie a tout changé, et l’année dernière a été éprouvante pour tout le monde, à la fois physiquement et mentalement. Avec cette campagne, nous voulions transmettre que #BasEkCall est tout ce qu’il faut pour faire la différence et être là pour quelqu’un que vous aimez vraiment », a déclaré Anil Nair, PDG de VMLY&R.

