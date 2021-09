Agence libre 2021: les Portland Trail Blazers acceptent l’arrivée du joueur Marquese Chriss

Déménagement de dernière minute dans NBA 2021 Free Agency par Portland Trail Blazers. Alors que Shams Charania a avancé, la franchise a donné son accord à l’arrivée du joueur Marc Chriss pour la prochaine saison.

Le contrat sera « non garanti ». Les Blazers ne veulent pas prendre de risques avec un Chris qui n’a pas joué depuis décembre 2020, lorsqu’il s’est malheureusement fracturé le péroné à la jambe droite.

