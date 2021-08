Agence libre NBA 2021 : 9 meilleurs agents libres restants en ce moment

in

L’agence libre de la NBA a pris un départ furieux à partir du moment où la fenêtre du moratoire s’est ouverte mardi à 18 h HE. En quelques minutes, Lonzo Ball allait aux Chicago Bulls, Kyle Lowry allait au Miami Heat, Mike Conley Jr. était de retour dans l’Utah et Chris Paul avait jusqu’à 120 millions de dollars de plus sur son compte bancaire.

Le deuxième jour d’agence libre n’a pas fourni autant de feux d’artifice, mais il nous a donné Carmelo Anthony aux Lakers de Los Angeles et les signatures et échanges polarisants des Bulls pour DeMar DeRozan. Les faits saillants de la troisième journée comprenaient l’extension de 125 millions de dollars de John Collins avec les Hawks d’Atlanta et l’achèvement de la signature et de l’échange de Spencer Dinwiddie avec les Wizards de Washington. Nous suivons chaque signature ici.

Qui est encore disponible sur le marché des agents libres ? Heureux que vous ayez demandé. Voici les neuf meilleurs joueurs disponibles en agence libre en ce moment. Nous mettrons à jour cette liste au fur et à mesure que les joueurs quitteront le plateau.

1. Kawhi Léonard

Leonard était le meilleur joueur autonome de la classe de cette année et le seul joueur parmi les 10 meilleurs disponibles sur le marché libre. Le double MVP de la finale a maintenant 30 ans et il se remet d’une opération chirurgicale pour réparer un LCA partiellement déchiré subi au deuxième tour des éliminatoires des Clippers de Los Angeles. Un retour à LA donne l’impression que cela se produira à tout moment, mais nous ne savons toujours pas si Leonard veut un accord à long terme ou un autre contrat à court terme qui lui permettrait de revenir bientôt sur le marché libre si le titre des Clippers les rêves ne deviennent pas une réalité.

2. Dennis Schröder

Schröder ne passe probablement pas un bon moment en ce moment après avoir apparemment refusé une prolongation de contrat de 80 millions de dollars des Lakers (il aurait demandé 100 à 120 millions de dollars). Nous savons qu’il ne sera pas de retour à Los Angeles après que les Lakers ont échangé contre Russell Westbrook et ont ajouté un peu plus de profondeur à leur zone arrière avec Malik Monk et Wayne Ellington.

Le reste des meneurs de jeu de renom est hors du tableau, donc Schröder devrait être le prochain à partir. Il sera fascinant de voir s’il prend le plus d’argent possible, ou un contrat à court terme pour réhabiliter sa valeur lors de la prochaine intersaison.

3. Danny Green

Green vient d’avoir 34 ans et est toujours l’une des ailes 3 et D les plus fiables de la ligue. Il vient de terminer une belle saison avec les 76ers de Philadelphie, où il a réussi 40,5% de ses trois avec 6,3 tentatives par match. Il a également affiché un taux de vol supérieur à 2,3% pour la deuxième année consécutive.

Aux dernières nouvelles, Green et Sixers restaient éloignés l’un de l’autre et d’autres équipes tournaient en rond. Green a commencé les 69 matchs auxquels il a joué pour une équipe de Philadelphie qui est entrée dans les séries éliminatoires de la Conférence de l’Est avec la tête de série. C’est le genre de joueur de rôle qui peut faire la différence sur un concurrent avec son expérience, son tir et sa défense sur les ailes.

4. Kelly Oubre

Oubre espérait encaisser un gros contrat après une saison avec les Golden State Warriors, mais il ne voit pas encore l’argent qu’il cherchait. Le joueur de 25 ans a une grande taille pour une aile à 6’7 avec une envergure de 7’2, et vient de terminer une saison où il a récolté en moyenne 15,4 points et six rebonds par match. Cela ressemble à de beaux chiffres pour un jeune joueur, mais Oubre a également terminé avec presque autant de revirements (70) et de passes décisives (73) la saison dernière dans une équipe avec Stephen Curry.

La valeur d’Oubré se sent souvent liée à son tir. Il a tiré 1 pour 21 sur trois en décembre et a terminé l’année avec une note de 31,6 pour cent derrière l’arc. Il est l’un des candidats à la hausse les plus élevés qui restent sur le marché.

5. Reggie Jackson

Jackson vient de terminer une course éliminatoire stellaire avec les Clippers qui l’a vu réaffirmer sa place en tant que garde combo précieux après avoir été racheté par les Pistons juste avant la bulle. Jackson a été un élément essentiel dans la course de LA aux finales de la Conférence Ouest, avec une moyenne de 17,8 points par match tout au long des séries éliminatoires. Le joueur de 31 ans a fait un grand bond en avant en tant que tireur – il a réussi 40,8% de ses trois coups sur 7,5 tentatives par match en séries éliminatoires – et a montré une forte capacité d’attaque de la jante dès le rebond.

Cela ressemble à un autre retour à LA, mais il est possible qu’une équipe avec un espace limité puisse le voler.

6. Josh Hart

Hart est une autre aile dans le moule 3-et-D qui est venue aux Pélicans dans le commerce d’Anthony Davis avec les Lakers. Il était une belle pièce à côté de Zion Williamson à la Nouvelle-Orléans, mais son tir a un peu chuté avec une note de 32,6% en profondeur. Hart s’est déchiré un ligament du pouce en avril et a raté le reste de la saison. Il est un agent libre restreint, donc la Nouvelle-Orléans pourrait correspondre à n’importe quel accord.

7. Lauri Markkanen

Markkanen ressemblait initialement à une pierre angulaire de la reconstruction des Bulls, mais il n’a pas réussi à apporter des améliorations significatives au cours de ses quatre premières années dans la ligue. Le grand homme de 7 pieds a finalement été à la hauteur de sa réputation de tireur la saison dernière, réalisant 40,2% de ses triples derrière l’arc avec 5,8 tentatives par match. Il se bat défensivement et ne peut pas créer son propre tir, mais une équipe avec un animateur de haut niveau (Markkanen n’a jamais joué avec un à Chicago) pourrait être en mesure de débloquer une partie des avantages une fois vus dans l’ancien choix de repêchage n ° 7 .

Il est également un agent libre restreint, ce qui signifie que les Bulls ont le droit d’égaler n’importe quel accord.

8. Lou Williams

Williams est un seau-getter éprouvé qui a trois prix Sixième homme de l’année sur son manteau. Il a été échangé des Clippers aux Hawks à la mi-saison et a quitté le banc pour l’équipe des finales de la Conférence Est d’Atlanta. Le gardien de 6’1 aura 35 ans avant la saison, mais devrait toujours trouver un rôle de buteur hors du banc.

9. André Iguodala

Iguodala aura 38 ans en janvier, mais son bon sens et sa défense de périmètre pourraient encore aider un concurrent en séries éliminatoires. Cela ressemble à une bataille entre les Lakers et les Warriors.