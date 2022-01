Agences privées pour fournir des chercheurs pour des projets gouvernementaux ; les scientifiques fument

Le ministère des Sciences de la Terre a déjà pris l’initiative de mettre en œuvre les règles «draconiennes» et a publié une circulaire, fixant au 1er avril 2022 la date limite pour le nouvel ensemble de conditions d’embauche.

Rahul Chhabra

Une proposition du gouvernement Narendra Modi visant à réduire les coûts et à accélérer l’embauche de main-d’œuvre pour les projets de recherche de divers ministères et instituts autonomes a consterné de nombreux fonctionnaires et chercheurs en herbe, certains alléguant que l’externalisation du recrutement des chercheurs à des agences privées favoriserait les intermédiaires et les résultats dans une « catastrophe de la connaissance » nationale.

Le ministère des Sciences de la Terre a déjà pris les devants dans la mise en œuvre des règles «draconiennes» et a publié une circulaire fixant au 1er avril 2022 la date limite pour l’entrée en vigueur de la nouvelle série de conditions d’embauche. L’aspect le plus «douloureux» de la nouvelle déplacer, allèguent des universitaires, est l’externalisation de l’embauche des chercheurs à une agence d’emploi privée. Les chercheurs travailleraient sur des projets gouvernementaux dans des laboratoires officiels mais seraient sur les listes de paie de l’agence privée.

«C’est comme traiter les universitaires comme le personnel du groupe D ou le personnel de sécurité. C’est une affaire sérieuse et si elle n’est pas contestée et finalement mise en œuvre, elle nuira à la science et à la recherche dans le pays », a déclaré un scientifique du ministère de la science et de la technologie.

« L’implication d’agences privées est préoccupante et suscite des inquiétudes quant à une éventuelle corruption dans les recrutements », a-t-il déclaré. Les nouvelles règles d’embauche pourraient avoir un impact sur environ 3 000 postes vacants dans la recherche à travers le pays, selon des sources. Ces postes peuvent également inclure ceux du groupe Scientifiques B et impliquer des postes de chercheurs avec des salaires mensuels à partir de Rs 40 000 et allant jusqu’à Rs un lakh ou plus.

Au milieu du mécontentement croissant dans les couloirs des instituts de recherche gouvernementaux, les opposants aux changements proposés dans les règles de recrutement affirment que l’introduction d’une agence d’externalisation privée – sur laquelle les nouveaux chercheurs seront recrutés – pourrait conduire à la corruption et à l’exploitation des demandeurs d’emploi et démoralisation des chercheurs en herbe.

En adoptant une politique d’externalisation pour les chercheurs, comme cela se fait dans le cas du personnel du groupe D ou du personnel de sécurité des ministères, le gouvernement envoie un mauvais signal à la communauté scientifique, a déclaré un responsable. « Comment pouvez-vous traiter les scientifiques comme des agents de sécurité privés ? ? C’est très démoralisant », a déclaré un scientifique d’un institut central, ajoutant : « Un chercheur contractuel, payé par une agence privée, peut n’avoir aucune responsabilité en termes de qualité de la recherche et de résultat dans un projet gouvernemental.

Un universitaire de JNU, précédemment impliqué dans une mission gouvernementale, a déclaré: «C’est un secret de polichinelle que les demandeurs d’emploi sont obligés de payer des commissions à des agences d’externalisation privées pour être placés. Ils ne reçoivent pas non plus le droit officiel. Dans ce cas, ce sera un chercheur qui ferait face à l’exploitation.

« Le pire, c’est qu’un chercheur sous-payé, qui n’est pas non plus sûr de la durée de sa mission ou de son avenir, peut ne pas être en mesure de faire de son mieux pour promouvoir le travail lié au savoir », a-t-il déclaré. Malgré les critiques croissantes du nouveau règles, il semble y avoir un effort de la part du gouvernement pour limiter sa masse salariale en optimisant l’externalisation du personnel. Le mémorandum officiel du ministère de l’Éducation indique que la main-d’œuvre contractuelle ne devrait « ne pas recevoir d’avantages supplémentaires annuels comme ceux accordés aux employés réguliers du GoI… les prestations terminales et autres indemnités, applicables aux employés permanents, ne seront pas applicables aux employés contractuels ».

Les nouvelles directives du MoES soulignent que « la main-d’œuvre contractuelle ne devrait pas être engagée par l’intermédiaire du ministère lui-même ». Les critiques disent qu’il pourrait y avoir des retombées négatives à long terme de l’externalisation des chercheurs. Un scientifique du ministère de la science et de la technologie, qui n’a pas souhaité être nommé, a déclaré : « Je suis déçu. Je ne pense pas qu’un ingénieur/scientifique qui se respecte viendra comme un pari quotidien ? »

À l’heure actuelle, les hauts fonctionnaires du ministère sont autorisés à engager des chercheurs pour des projets d’une durée déterminée ou courte. Au fur et à mesure de l’émergence de débouchés permanents, ces chercheurs – qui, par leur association à une équipe projet et leur alignement sur la culture du travail, s’affirment comme des atouts précieux – sont absorbés dans le dispositif de recherche gouvernemental.

« Cette culture de préparation des actifs de recherche est susceptible d’être perdue sous la poussée de l’externalisation », a expliqué un responsable, qualifiant cela de décision susceptible de déclencher une « catastrophe de la connaissance » dans le pays.

« Les règles de réservation peuvent également être ignorées lors de l’embauche de chercheurs par l’agence privée », a-t-il déclaré.

Dans le scénario actuel, la recherche scientifique dans les laboratoires gouvernementaux est principalement axée sur le bien-être. « L’externalisation ou l’entrée de chercheurs contractuels peut déplacer les priorités des travaux de recherche vers des objectifs commerciaux plutôt que vers l’intérêt public », a déclaré un autre scientifique principal.

Un responsable d’un institut de recherche basé à Delhi a décrit les nouvelles règles d’embauche des scientifiques comme une mauvaise copie des modèles occidentaux. « Le système indien manque de garanties de responsabilité dans le secteur de la recherche comme les pays développés », a-t-il déclaré.

« Engager une agence privée pour embaucher des chercheurs pour des projets gouvernementaux peut sembler bénéfique, au début, mais à long terme, cela finira par être une dépense inutile », a-t-il déclaré.

