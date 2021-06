AGENCY09 s’empare du mandat communication et digital de Mahindra Solarize

in

Mahindra Solarize, qui fait partie du groupe Mahindra, a nommé l’entité publicitaire AGENCY09 pour diriger les communications intégrées et le mandat numérique. Dans le cadre du mandat, AGENCY09 sera responsable de définir le positionnement de la marque et les valeurs fondamentales de Mahindra Solarize. AGENCY09 s’occupera également de la planification globale, de l’élaboration de stratégies et de l’exécution des campagnes numériques et du contenu en ligne.

AGENCY09, créée en 2013, est une entité publicitaire née à Bandra, présente aux Émirats arabes unis et en Australie. Ils forment une culture de penseurs créatifs, pour créer des expériences de marque pour les consommateurs du monde entier. AGENCY09 fait évoluer les entreprises du monde entier avec des idées de contenu, de technologie, de conception et de données.

« AGENCY09 a réalisé un travail exceptionnel avec les autres divisions solaires de Mahindra (Mahindra Susten, Mahindra Teqo). Nous croyons vraiment que notre affiliation avec eux nous aidera à grandir et à établir de nouvelles références alors que nous promouvons le changement et l’innovation durables », a déclaré Param Mandloi, responsable de la transformation numérique et de la chaîne d’approvisionnement, Mahindra Solarize sur l’association.

“Nous sommes impatients de nous associer à Mahindra Solarize pour les aider à positionner cette marque comme un acteur clé dans le domaine de l’énergie solaire et des énergies renouvelables, et établir des références plus élevées dans l’industrie solaire”, a ajouté Rajesh Patalia, directeur de la stratégie, AGENCY09. .

Mahindra Solarize est une société de portefeuille de Mahindra Partners, qui opère dans 21 secteurs clés du groupe Mahindra de 20,7 milliards de dollars. L’entreprise propose des solutions dans le domaine de l’énergie distribuée. Il fournit des solutions durables de toit solaire résidentiel, de toit solaire commercial et de pompe à eau solaire. La vision de Mahindra Solarize est d’accélérer et de démocratiser l’accessibilité de l’énergie propre aux masses, remplissant ainsi leur objectif de promouvoir les technologies vertes et les solutions durables dans les énergies renouvelables.

