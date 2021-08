Agenda des Espagnols aux Jeux Paralympiques du 26 août

25/08/2021 à 11h41 CEST

Ce jeudi, le deuxième jour de compétition aux Jeux Paralympiques, il y aura une représentation espagnole à basket-ball en fauteuil roulant, natation, tennis de table et cyclisme dans les sports avec représentation espagnole.La natation commence à 9 heures du matin (2 heures du matin en Espagne) dans ce qui est la session du matin avec Toni Ponce, Luis Huerta, Sebastián Rodríguez, Teresa Perales, Miguel AM Tajuelo, David Sánchez, Sarai Gascón, Ariadna Edo, Óscar Salguero, Carlos Martínez, Núria Marquès et le relais 4×50 gratuit. La session de l’après-midi commence à 17h00 (10 heure espagnole).

Il y aura aussi une large représentation dans tennis de table Quant aux Espagnols, ils débuteront à 9h00 (2h00 en Espagne) avec Juan Bautista Pérez et seront suivis de Francisco Javier López Sagayo, Iker Sastre, Miguel Ángel Toledo, Álvaro Valera et Eduardo Cuesta dans la séance du matin. À partir de 16h00 (9h00), José Manuel Ruiz entrera dans la mêlée, encore une fois Iker Sastre, Miguel Ángel Toledo et Francisco Javier López Sagayo ainsi que Jordi Morales et Juan Bautista Pérez.

Cyclisme en fauteuil roulant et basket-ball

Au cyclisme sera Ricardo Dix, étant les débuts du porte-drapeau espagnol, partant à 3h30 heure espagnole à la poursuite de 3 000 C1, Eduardo Santas en poursuite C3 (5,04 he) et Alfonso Cabello et Pablo Jaramillo dans le contre-la-montre de 1 kilomètre C4-5 (7,00 he).

Enfin, dans basket-ball en fauteuil roulant il y a un match pour hommes et pour femmes. Le matin, les garçons affronteront le Canada (4h15), tandis que l’équipe féminine affrontera les États-Unis en après-midi (10h). Les deux jouent la phase de groupes.