Agenda F1 Paddock: deuxième jour du Grand Prix de Monaco

Dans le paddock de Monaco, Dieter Rencken a rencontré Felipe Massa, Vitantonio Liuzzi et Mattia Binotto – bien que le directeur de l’équipe Ferrari ait enduré une journée à oublier dimanche.

Vendredi

Vendredi à Monaco n’étant pas un jour en ce qui concerne la F1, j’avais organisé des interviews et des discussions avec diverses personnes. Celles-ci comprenaient une exclusivité avec le directeur et PDG de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, un homme qui occupe sans doute le poste le plus difficile et certainement le plus visible dans la voie des stands. Ainsi, je pars pour Monaco (en train) depuis mon appartement à Nice une fois le béguin de banlieue passé: 25 minutes, plus 10 minutes de marche à chaque extrémité.

L’interview sera publiée plus tard cette semaine, donc je ne devancerai pas les sujets ici, mais encore une fois, j’ai été impressionné par son approche calme de la tâche. Il doit avoir été sévèrement testé au cours des 48 heures qui ont suivi.

De retour dans la médiathèque, on m’annonce une mauvaise nouvelle: depuis que l’accès au sol a été accordé aux journalistes plus tôt cette année, j’ai pris l’habitude de partir pour les essais finaux. Cependant, lors de la séance d’ouverture de jeudi, il était devenu évident que le seul accès se faisait via les zones réservées aux spectateurs, de sorte que les tabards ont été retirés. Je me demande comment Martin Brundle était sur la piste lors de la deuxième pratique, pour se faire dire à Sky, d’une manière ou d’une autre, que la F1 était armée pour accorder l’accès.

C’est tout à fait injuste envers les médias, y compris les autres diffuseurs. Je ne peux pas penser à un véritable scoop que Sky ait jamais “ cassé ” malgré son accès sophistiqué, avec du matériel de bavardage largement basé sur des informations provenant de la presse écrite. Dans mon livre, cela fait de ces gens un peu plus que des lecteurs rapides et des bavards. Je me demande à nouveau où se situe la valeur de la télévision payante.

Après le déjeuner – une baguette remplie dans le centre des médias, tarif standard tout au long de ce week-end de course – un appel Zoom avec Otmar Szafnauer d’Aston Martin est prévu. Il fournit des informations sur les coûts d’exploitation des souffleries, ce qui m’aide grandement dans ma préparation d’un article sur les discussions des équipes autour de leur interdiction.

Avec un peu de temps, je feuillette – avec précaution – une copie de la magnifique Formule 1: The Impossible Collection de Brad Spurgeon, un énorme tome (16 x 19 pouces) de 228 pages et coûtant 1000 dollars. Ayant eu un appel de vérification tard un soir de Brad, je sais combien d’efforts ont été consacrés à ce qui doit être le livre de table basse définitif de la F1.

Alors que je me prépare à quitter un collègue français, Daniel Ortelli, me présente un exemplaire (dédié) du livre de Lewis Hamilton qu’il a écrit, dont le dernier chapitre est une traduction de l’analyse que j’ai écrite lorsque la nouvelle de la chevalerie du champion du monde a été confirmée. . Merci Daniel, c’est un honneur d’avoir mon travail inclus.

samedi

La bonne nouvelle lorsque j’arrive sur le circuit est que les médias ont obtenu un accès (restreint) à la voie des stands, ce qui aurait remplacé les tabards perdus au bord de la piste. C’est un geste bienvenu; cependant, s’il est sécuritaire de visiter le samedi, il en était de même le jeudi car rien n’a changé; personne ne fait honneur à cette approche des médias en bâton de carotte.

Ayant déjà demandé si la F1 tient un registre du personnel de voyage vacciné, on me dit qu’un tel record est en cours – après que les Australiens aient demandé de telles données pour évaluer les mesures pour leur grand prix en novembre. Cependant, ces enregistrements sont sûrement élémentaires pour tous les processus Covid, pas seulement pour les voyages Down Under?

Après l’entraînement final, je discute avec le PDG de Williams, Jost Capito, anciennement de Volkswagen, qui m’impressionne à nouveau avec ses pensées rafraîchissantes sur le «champ gauche». La F1 a besoin de plus d ‘«outsiders» pour maintenir un équilibre avec les managers de F1 plus traditionnels qui ont gravi les échelons du sport. Le nouveau directeur technique de l’équipe, François-Xavier Demaison, est tombé sur le rallye, et le directeur de l’équipe Alpine Davide Brivio de Moto GP. Bien sur eux, dis-je.

Sur le chemin du retour à la médiathèque, j’espionne Felipe Massa. Arborant un pass FIA – le Brésilien est président de la commission karting – le 11 fois vainqueur du Grand Prix me dit avec un sourire qu’il est revécu, son fils Feliphino préfère le football au sport automobile.

«En tant que président de la commission, je sais ce que ça coûte…» dit-il avec le sourire, ajoutant qu’il soutiendrait évidemment son fils en karting si c’était la préférence.

Avant la séance de qualification, j’ai mon deuxième week-end de Monaco (et 42e au total) test Covid après avoir été soumis à un forage nasal à mon arrivée mercredi. Bien que le protocole de la FIA soit un test toutes les 96 heures, Monaco exige un certificat délivré au plus tard 72 heures avant l’entrée dans la principauté. Pas de test, pas d’admission pour la course de dimanche.

Le concept de zone mixte est désormais bien intégré et fait ses preuves en nous permettant d’étendre notre couverture. Le zoom est très bien, mais il ne remplace pas le fait d’être là et d’affronter un pilote ou un chef d’équipe pendant l’heure des questions.

Une longue journée et reprendre le dernier train pour Nice avant le couvre-feu de 21 heures en France.

dimanche

Prenez le train de 09h03 comme je l’ai parfois lors de mon séjour à Nice pour les courses précédentes. J’ai donc l’occasion de comparer la fréquentation des fans cette année: là où auparavant les trains sont bondés, aujourd’hui je n’ai aucun mal à obtenir une place, et en fait j’ai un double pour moi. Cela et les tarifs des hôtels nettement moins chers sont les avantages des courses Covid; l’inconvénient est que beaucoup moins peuvent y assister. Après réflexion, je préfère avoir des salles pleines à toutes les courses.

L’autre chose que je note est que la plupart portent du rouge suivi du bleu foncé de Red Bull, avec à peine un logo Mercedes. C’est, bien sûr, un sondage totalement non scientifique, avec l’Italie sur la route et les Néerlandais migrateurs – plus le régime de quarantaine rigoureux du Royaume-Uni impose évidemment des restrictions – mais il est intéressant qu’il y ait peu de disciples étoiles à trois branches.

Peut-être qu’ils se rendent à Monaco sans se soumettre aux trains, mais il y a aussi peu de trafic.

Une fois sur le circuit, l’accès au paddock qui nous a été accordé (voir l’édition de vendredi) me permet de discuter avec diverses personnes. Un extrait que j’ai donné est que le Grand Prix d’Italie est (encore) sous pression financière et que le contrat peut être renégocié. Quoi qu’il en soit, le circuit qui a accueilli le plus de grands prix de F1 doit rester.

J’entends aussi que la manche de Formule E du Cap est pratiquement confirmée et prévue pour fin février 2022 plutôt qu’en novembre de cette année – ce qui se serait heurté à un match de rugby des Super Sevens dans (l’ancien) stade de la Coupe du monde niché à l’ombre de Table Mountain. .

Après une autre baguette au jambon et au fromage à l’heure du déjeuner, je me dirige vers la voie des stands pour un contrôle avant la course. Ferrari semble déchiquetée. Mais comme le record le montrera plus tard, cette humeur ne dure pas longtemps et la pitié pour la pole position de Charles Leclerc dans la ville natale de Charles Leclerc était une histoire de bien-être du type dont Ferrari et la F1 ont besoin, ce qui a rendu son retrait ultérieur d’autant plus poignant. .

Bilan du GP de Monaco: «Les actions parlent plus que les mots»: Verstappen rappelle à Hamilton qu’il n’a pas grand-chose à prouver dans le combat pour le titrePendant que je suis dans la voie des stands, je discute avec Vitantonio Liuzzi, en tant que commissaire de la F1. Il est réconfortant de voir les pilotes revenir quelque chose au sport et j’aimerais que plus suivent. Certains n’ont peut-être pas le tempérament requis pour les activités officielles, mais tous conviennent à un rôle ou à un autre après la conduite, qu’il s’agisse de travail médiatique, de gestion d’équipe ou autre.

La dernière interview de la journée est un appel Zoom avec Binotto – une fois de plus, il est tout à fait calme sous la pression, puis je me précipite à la gare afin de battre le couvre-feu. Avant de rentrer, je fais mes valises avant un départ anticipé pour Bruxelles via Paris via TGV. Les prévisions concernent la pluie dans toute la région, y compris à Monaco. Quelle différence cela aurait pu faire pour la course.

