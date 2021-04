Agenda F1 Paddock: Grand Prix d’Émilie-Romagne, deuxième jour

@DieterRencken profite de l’occasion pour regarder l’action de près à Imola, tout en découvrant de nouveaux détails sur les courses de qualification Sprint de F1 et plus encore.

samedi

Après être arrivé sur le circuit, mis en place et rattrapé les dernières nouvelles et rumeurs, je prends un tabard (pré-réservé) et me dirige vers le circuit avec mon collègue et collaborateur hongrois Sandor Mészáros pour ma première excursion en piste de la saison. J’aurais difficilement pu choisir un meilleur circuit ou point de vue: la section Acque Minerali, qui balaie et en piqué.

En attendant le début de la session, je reçois un appel indiquant que le gouvernement espagnol a décrété que le grand prix du 9 mai se déroulerait sans supporters. Je renvoie les informations à la base et je me fais une note: changez la réservation de l’hébergement à l’hôtel et des voitures de location, car les prix vont baisser.

Ce n’est qu’en gros plan et (presque) personnel avec la dernière race de voitures sur un circuit classique, étroit et vallonné bordé d’arbres que l’on se rend compte à quel point elles sont brutales et exigeantes – et, surtout, à quel point elles sont bruyantes. . Des réactions ultra-rapides des pilotes, rarement visibles à la télévision pendant les rediffusions, sont nécessaires pour apprivoiser leur indiscipline, tout comme un engagement total. Les différences entre les voitures et les niveaux de compétences des conducteurs sont également évidentes.

Lors d’une pause drapeau rouge déclenchée par le «off» de Nicholas Latifi, nous décidons de monter la colline jusqu’à Variante Alta. Je suis étonné de voir à quel point les arbres anciens et robustes sont proches du circuit, certains agissant presque comme des poteaux de barrière. Le circuit est évidemment conforme aux spécifications FIA, mais je m’interroge sur les conséquences d’un incident aérien sur la ligne droite.

Les qualifications ont été avancées d’une heure à 14 heures, heure locale, en raison des funérailles du prince Philip. Alors qu’un début plus précoce de l’heure du moment est généralement bienvenu au sein du centre des médias, plus de quelques journalistes se demandent si le même niveau de respect serait étendu à tout autre époux royal, ou si les costumes de Sky TV ont agité leur contrat de manière assez convaincante. . Quoi qu’il en soit, un précédent a été établi.

Après les qualifications, je suis allé dans la zone mixte pour des interviews, où, après beaucoup de pressions des responsables des médias locaux, une télévision a été installée pour nous permettre de suivre les débats en attendant les discussions avec les décrocheurs des Q1 et Q2. Ainsi, nous sommes en mesure de vous apporter du matériel exclusif non disponible via des appels vidéo open media.

dimanche

La journée s’ouvre avec un test Covid, qui est nécessaire pour rentrer chez lui. La FIA et la F1 confirment plus tard qu’un total de 4523 tests ont été effectués au cours du week-end, avec seulement deux cas positifs, soit une baisse par rapport à 12 sur 8150 tests à Bahreïn.

Plus tard, j’ai repris des “ suggestions ” chuchotées de sources d’occasion selon lesquelles les réductions d’appuis introduites pour cette année ont été imposées par la FIA et la F1 spécifiquement pour ralentir Mercedes – et par extension, les imitateurs d’Aston Martin. Cela a été analysé en entier ici depuis Bahreïn. J’écarte les rumeurs, d’autant plus qu’il est peu probable qu’elles aient été initiées par Ferrari, McLaren ou Red Bull.

On me dit également que le concept de “ qualification de sprint ” – courses supplémentaires organisées à trois grands prix en 2021, qui devraient être Silverstone, Monza et Interlagos – sera approuvé par la commission F1 lundi prochain après que tous les détails financiers et sportifs auront été convenus. . Les équipes recevront 75 000 $ par course, plus une allocation de plafond de 200 000 $ par course pour les dommages vérifiables. J’entends aussi que l’expérience sera probablement portée à cinq événements à partir de l’année prochaine.

En milieu de matinée, je rencontre le nouveau directeur technique de Williams, François-Xavier Demaison (photographié avec George Russell), qui est venu de Volkswagen Motorsport où il a dirigé les programmes de records de vitesse WRC Polo et ID-R. Nous nous étions rencontrés il y a quatre ans lors d’une présentation VW à Berlin, où il m’a impressionné par sa manière calme mais clairement déterminée et minutieuse. Il insiste sur le fait que son travail consiste à diriger l’équipe et non à dessiner une voiture personnellement.

La Formule 1 a toujours été son ambition ultime depuis qu’il a couru des karts quand il était jeune, me dit-il. “ FX ” a rejoint Williams, qui gérait le programme de voitures de tourisme Renault au milieu des années 90, en tant qu’ingénieur avant de passer à Peugeot avec l’équipe de voitures de tourisme, puis le programme de moteurs F1 suivi de mandats de plus en plus responsables (et réussis) chez Prodrive (Subaru) et VW.

«J’ai bouclé la boucle, revenons à Williams», sourit-il.

Le PDG de l’équipe, Jost Capito, est également présent lors de notre discussion, et lui et moi discutons de la touchante lettre d’anniversaire ouverte de vendredi au fondateur Sir Frank Williams, qui vaut la peine d’être regardée.

À midi, je rejoins la vidéoconférence au cours de laquelle l’accord de 10 ans du Grand Prix de Miami est confirmé. Après que le PDG de la F1, Stefano Domenicali, m’ait dit que la course remplacera un événement existant – probablement un en Europe.

Je spécule avec mes collègues sur quel événement du calendrier 2021 F1 pourrait être abandonné l’année prochaine. Le tour de l’Espagne, prolongé pour cette année seulement, semble le candidat le plus probable. La course se déroule traditionnellement dans le deuxième trimestre de l’année – la période cible pour Miami – et les sessions de test de pré-saison 2022 sont susceptibles d’avoir lieu à Bahreïn.

En raison du drapeau rouge, les séances et les procédures d’après-course sont retardées, donc ma journée de travail se termine finalement après 21 heures. Je me dirige vers un hôtel près de Modène, où je passerai la nuit avant de visiter la collection Umberto Panini. Bien que fermé au public, le conservateur a aimablement accepté d’organiser une visite privée de ce qui est la plus grande collection au monde de Maseratis. Un merveilleux avantage de mon travail!

Faites attention jusqu’à ce que nous rattrapions l’Autodromo do Algarve dans une quinzaine de jours.

