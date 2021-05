Agenda F1 Paddock: Grand Prix d’Espagne, deuxième jour

Seulement 1000 fans ont été autorisés à franchir les portes pour le Grand Prix d’Espagne de dimanche, mais d’autres suivront dans les courses à venir. Dieter Rencken dit que cela ne peut pas arriver assez tôt.

samedi

Un début de journée tardif – la pratique finale ne commence qu’à midi. Comme c’est devenu mon habitude cette année, je me dirige vers la piste pour la session. En route, j’espionne le promoteur du Grand Prix de Hongrie, qui confirme que le tour d’août se déroulera à pleine capacité de spectateurs (70 000 spectateurs) après que le gouvernement national a approuvé les plans pour la finale de l’UEFA et la course. Par ailleurs, on me dit que le Red Bull Ring attend également une participation complète.

Ces dernières années, le Grand Prix d’Espagne a ouvert l’étape européenne de la saison. Cette année, c’est la troisième, et en tant que telle, elle a toujours attiré les promoteurs de course. Cependant, seul le promoteur hongrois et le patron de l’USGP Bobby Epstein sont présents cette année, je jure donc de retrouver l’Américain plus tard pour obtenir les dernières nouvelles sur sa course.

Mon pote Sandor et moi commençons notre promenade depuis la route d’accès le long de la sortie de la voie des stands, puis nous nous dirigeons vers le premier virage pour nous permettre d’apprécier tout le spectre des accélérations brutales, des freinages brusques et des virages serrés. Ensuite, nous franchissons les 100 mètres jusqu’au complexe virage cinq-six-sept où le truc à grande vitesse est tout simplement à couper le souffle.

À travers ce secteur, Max Verstappen est visiblement «dessus» tandis que Lewis Hamilton a l’air planté; leurs coéquipiers respectifs le sont moins – et cela le prouve lorsque nous vérifions plus tard les temps.

L’heure du déjeuner – des nouilles et de la salade – et en rentrant au centre des médias, je regarde les équipes s’occuper de la pré-qualification. C’est fascinant d’observer les interactions entre le personnel de différentes équipes: beaucoup sont d’anciens collègues, alors je me demande quels secrets sont partagés lors de telles discussions, en particulier lorsque des membres d’équipes alliées se blottissent. Je me souviens quand les gens de McLaren et de Ferrari ont détourné le regard en passant …

Avant les qualifications, je traîne dans la zone mixte parfaitement située le long de l’entrée principale du paddock. Un collègue s’est tourné vers les réseaux sociaux pour se plaindre d’être ignoré par le paddock chic, mais je n’ai pas de tels problèmes. En effet, exactement le contraire: même s’ils n’ont pas le temps de discuter en profondeur, la plupart saluent ou s’engagent dans de petites conversations et beaucoup acceptent de revenir ou d’appeler. La F1 est un sport mondial, mais c’est un petit monde.

Pas seulement le rêve des fans: pourquoi la F1 en direct devrait revenir à la télévision gratuiteJ’espionne le coloré Kai Ebel de RTL Germany arborant un microphone et je me demande ce qu’il prépare étant donné que le diffuseur a perdu les droits de F1 sur Sky Deutschland. Il s’avère que Sky a accordé à RTL les droits de quatre événements après des cotes malheureuses pour la chaîne payante. Le mot est que l’accord pourrait être prolongé après que 95% de la population du pays n’ait pas vu Mick Schumacher faire ses débuts à Bahreïn, ce qui a provoqué une réaction violente.

Après la ronde habituelle d’entretiens d’après-qualification et Zoom appelle, c’est de retour à mon hôtel à Mataro, où je me prépare pour un enregistrement radio (français) dimanche matin sur les chances d’un Grand Prix d’Afrique du Sud. Le continent a besoin d’être représenté dans ce qu’est un championnat du monde, mais cela pose la question: quelle épreuve remplacerait-il étant donné que 23 est le nombre maximum de courses que les équipes semblent prêtes à accepter?

Lorsque Miami a été annoncé pour la saison de F1 2022, le PDG du sport, Stefano Domenicali, a fait valoir que la course en Floride remplacerait un événement existant – que j’ai pris pour signifier la course de l’Espagne – et la même logique s’applique sûrement dans le cas de l’Afrique du Sud. Alors, quelle course abandonnera si l’offre de Kyalami est retenue? France? Belgique? Peut-être que Imola ou Portimao ne reviennent pas? Telle est la dure réalité de l’expansion mondiale de la F1.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

dimanche

Départ de l’hôtel et route vers le circuit – et cela ressemble un peu à 2019: les voitures des spectateurs sont alignées aux portes après que les promoteurs ont sélectionné 1000 fans par scrutin. Bien que ce nombre soit inférieur à 1% de la capacité, cela indique un retour à la normalité et il est réconfortant de les voir habillés en équipement de ventilateur. La vraie passion ne meurt jamais.

Je me connecte à Epstein par Whatsapp et il confirme que sa course accueillera également des spectateurs – une salle pleine de 120 000 personnes, dit-il, après que les autorités texanes ont approuvé ses plans. En effet, Bobby pense que l’USGP pourrait être le plus grand événement sportif de week-end aux États-Unis cette année. Bien que l’Indianapolis 500, le Super Bowl et le Kentucky Derby puissent attirer plus de spectateurs en une seule journée, il a l’avantage d’un événement de trois jours.

Il dit que le Circuit of the Americas a ouvert ses ventes de billets il y a quinze jours et a vendu la totalité de l’allocation de 30% en cinq jours – un processus qui prenait auparavant deux mois. Il met la demande sur le compte de l’appétit post-Covid pour la F1, d’une plus grande prise de conscience aux États-Unis grâce à la série Netflix “ Drive to Survive ” et au tirage au sort du concert de Billy Joel samedi.

Je mentionne qu’Andy Cichon, le bassiste du groupe est un fan inconditionnel de F1. Il me dit que le batteur d’Elton John, Nigel Olsson – ils ont joué à COTA en 2015 – est un autre adepte du sport et nous réfléchissons à un supergroupe de F1 étant donné que Nick Mason (Pink Floyd) et Eric Clapton sont également des fans. Geri Halliwell – anciennement «Ginger Spice», maintenant épouse du PDG de Red Bull Christian Horner – pourrait même être le chanteur principal…

Revue du GP d’Espagne: Comment Mercedes a laissé Red Bull incapable de répondre à l’accusation de victoire de HamiltonAprès notre conversation, je me dirige vers un test Covid et à mon retour, je m’arrête à la zone mixte, d’où j’observe Ebel félicité par Domenicali et présenté avec un laissez-passer. Il s’avère que c’est le 500e Grand Prix du diffuseur – oh l’ironie que RTL ne détient plus tous les droits, mais il a un accès honorifique au paddock.

Jos Verstappen saute dans la zone mixte et donne sa lecture sur la course à venir pour son fils. «Le premier virage sera clé et par la suite, ce sera une question de pneus et de stratégie.» Il estime également que la Mercedes est «légèrement plus rapide que la Red Bull» – illustrée par le pouce et l’index à un millimètre de distance – ce qui est exactement la façon dont elle se déroule plus tard.

Je regarde le départ de la course depuis un balcon donnant sur la ligne, situé en face de la tribune principale. Pendant le montage, je me rends compte à quel point les fans d’ambiance – même s’ils ne sont que 1000 – contribuent à un événement. Leurs acclamations et leurs cris de chats ajoutent vraiment de la couleur et je ne peux tout simplement pas attendre Monaco, qui prévoit d’accueillir environ 7500 par jour dans des circonstances strictement contrôlées.

Parlez-vous de là dans une quinzaine de jours.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix d’Espagne 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Espagne 2021

Partagez cet article . avec votre réseau: