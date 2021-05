Agenda F1 Paddock: premier jour du Grand Prix de Monaco

Pour la première fois depuis le début de la pandémie, les journalistes sont autorisés à revenir dans le paddock de Monaco, et Dieter Rencken profite pleinement des opportunités supplémentaires qu’il offre pour rapporter des histoires de la piste.

Mardi 18 mai

Le manque de fiabilité des horaires des compagnies aériennes pendant la pandémie – j’ai eu plus de vols annulés ou reprogrammés de manière inconvenante l’année dernière puis au cours des 20 précédents – m’a conduit à un choix de gauche pour le voyage à Monaco. Je laisse le train prendre la tension, sautant sur un TGV de Bruxelles à Nice. Je l’ai vérifié avec les pouvoirs en place: le voyage répond aux protocoles de voyage COVID de la F1, est rentable et le siège de 1ère classe est évidemment plus supportable qu’une perche Boeing de classe bétail. Billet réservé.

Le voyage a duré neuf heures de porte à porte. Dans des paramètres similaires, un vol direct (s’il est disponible à un prix similaire) en prend la moitié, mais la majeure partie de cette somme serait dépensée à traîner, plus je serais capable de travailler dans le train. Avec 50% du voyage global effectué, je ne regrette pas ma décision d’un iota, mais je reviendrai probablement au voyage aérien une fois que les compagnies aériennes reviendront à la normale, quand et quoi que ce soit.

Mercredi 19 mai

Parler de «normalité»: la grande nouvelle avant le grand prix est que le paddock est (sous condition) ouvert à la presse écrite pour la première fois depuis que Covid a frappé. Ainsi, alors que je me dirige vers la principauté peu avant midi depuis mon appartement loué à Nice (un trajet de 25 minutes en train, plus 800 mètres à pied de la gare au centre des médias), je ressens un sens renouvelé presque à celui lorsque j’ai glissé pour la première fois un paddock pass en 1997.

Test statutaire de Covid dispensé sur le circuit, je me dirige immédiatement vers les tourniquets du paddock et me sens instantanément «chez moi». Mes collègues sont faciles à repérer: ils sourient aux oreilles tout en discutant avec des gens qu’ils n’ont pas vus en face à face depuis plus d’un an.

À 14 heures, je rejoins la conférence de presse de la FIA: en premier lieu Fernando Alonso et Lewis Hamilton, et j’ai fait des bêtises dans ma manche: la dernière fois, en Espagne, le septuple champion a de nouveau fait remarquer ma préférence pour l’orange, suggérant que d’autres couleurs le feraient. me va tout aussi bien – alors j’ai emballé un polo turquoise pour le surprendre. Quand mon nom est appelé, Lewis dit: «L’homme orange» s’exclamant: «Il porte du bleu», comme j’apparais à l’écran.

Cue glisse sur mon masque orange pendant que je pose la question. Tout le crédit à Lewis: il éclate dans un large sourire en fournissant une réponse incisive. Bien sûr, il est une superstar mondiale mais conserve toujours la touche humaine, et tout le mérite lui en revient.

Jeudi 20 mai

Première journée “ correcte ” dans le paddock et j’ai une longue conversation avec (Sir) Jackie Stewart, obligeant comme toujours et plus pimpant que jamais en assortissant le pantalon de chasse en tweed Stewart, la casquette plate et le masque. Le triple champion a déclaré que Portimao était sa première course depuis le Grand Prix d’Australie de l’année dernière, mais qu’il avait été limité aux zones VIP, c’est donc sa première visite de paddock en 15 mois – la plus longue de ce genre depuis son arrivée en F1 en 1965!

Jackie révèle qu’il s’est récemment entretenu avec les gens en Australie – Rolex, pour lequel l’Ecossais est un ambassadeur de longue date de la marque, est traditionnellement sponsor de la course – et ils craignent que Covid n’ait pas reculé suffisamment pour que l’événement soit organisé. en novembre. Cela rejoint les rapports des médias selon lesquels seulement 1% de la population du pays a été entièrement vacciné. Un retour sur le circuit extérieur de Bahreïn est-il envisageable?

Entre les premiers essais et les conférences des chefs d’équipe de la FIA, je rencontre brièvement Ian Holmes, directeur de la diffusion de F1, pour discuter de mon récent appel à des recherches sur le retour de la F1 principalement à la télévision en clair. Nous discutons également des antécédents des changements dans l’espace télévisuel néerlandais, où le streaming via Nent remplacera le diffuseur actuel, Ziggo – appartenant de manière intrigante à la société “ cousine ” de Liberty Media, Liberty Global.

Inutile de dire que Ian défend vigoureusement explique son virage sur l’ancien sujet (et moi le mien), et je maintiens qu’une recherche approfondie devrait être entreprise. La recherche a été utilisée comme base pour diverses décisions – telles que l’introduction des qualifications de sprint, les décalages horaires des départs de course et le règlement 2022 – alors pourquoi pas pour le plus grand producteur de revenus de la F1? S’il est clair que le streaming est l’avenir, les paywalls peuvent être supprimés…

Ensuite, je rattrape Jacques Villeneuve, toujours bon à cause de son franc-parler. Nous discutons des plans pour qu’il apparaisse dans une édition de notre article «Mes voitures de F1», donc sur ces seuls scores, mon accès au paddock a plus que livré – et cela exclut deux entretiens de paddock plus tard que j’ai programmés, l’un avec Laurent Rossi, l’autre avec Lando Norris.

L’ancien, fils d’un mécanicien de rallye fou de voiture, me dit qu’il a grandi en Corse et que le Grand Prix de Monaco était un pèlerinage annuel père-fils – plus dans l’interview complète à paraître sous peu – tandis que Norris admet que Ross Brawn a eu un point quand il a récemment déclaré que la jeune génération avait généralement une durée d’attention plus courte et que la qualification au sprint pouvait plaire davantage à ce groupe démographique qu’aux traditionalistes.

Lors de mon retour à Nice, je réfléchis à ma première journée d’accès au paddock depuis plus d’un an: il ne fait aucun doute que les discussions en face à face donnent de meilleurs résultats, probablement en raison de la véritable “ chimie ” en jeu entre les deux parties. Je n’avais pas, par exemple, rencontré Laurent Rossi en personne, et ce fut un réel plaisir de le faire. De même, j’ai fait remarquer à Lando à quel point il semble plus à l’aise dans les interviews lorsque nous discutons en personne.

