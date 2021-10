Agenda MacBook Pro : Commander un MacBook Pro M1 Max a été une décision facile, malgré le prix

C’est comme une longue attente du MacBook Air M1 et du MacBook Pro 13 pouces, mais les modèles M1 Pro et M1 Max MacBook Pro sont enfin là. Les prédictions que j’avais faites en mai étaient toutes les deux correctes : j’étais en effet incapable de résister au MacBook Pro 16 pouces 2021, et le prix faisait effectivement mal !

La plupart des rumeurs se sont avérées correctes – y compris celle tardive d’une encoche d’affichage pour loger un appareil photo amélioré dans des lunettes beaucoup plus petites…

Voyons donc ce qui a rendu un achat très cher irrésistible pour moi.

Performances du MacBook Pro M1 Max

Depuis que les modèles M1 MacBook Air et MacBook Pro sont sortis, je salive à la perspective du MacBook Pro 16 pouces à suivre. Même le modèle de base M1 MacBook Air offrait des performances étonnantes par rapport aux machines Intel, mais ce qu’Apple a annoncé hier les a fait ressembler à un entraînement.

Le processeur de M1 Pro et M1 Max offre des performances de processeur jusqu’à 70 % plus rapides que M1, de sorte que les tâches telles que la compilation de projets dans Xcode sont plus rapides que jamais. Le GPU de M1 Pro est jusqu’à 2 fois plus rapide que M1, tandis que M1 Max est jusqu’à 4 fois plus rapide que M1, permettant aux utilisateurs professionnels de parcourir les flux de travail graphiques les plus exigeants […] M1 Pro offre jusqu’à 200 Go/s de bande passante mémoire avec prise en charge jusqu’à 32 Go de mémoire unifiée. M1 Max offre jusqu’à 400 Go/s de bande passante mémoire — 2 fois celle de M1 Pro et près de 6 fois celle de M1 — et prend en charge jusqu’à 64 Go de mémoire unifiée.

La seule question, alors, était quel modèle acheter ?

J’ai historiquement maximisé mes Mac sur la base de la maximisation de la durée de vie utile de la machine, avant que des problèmes de fiabilité ne m’amenent à reconsidérer cette approche. Si je devais remplacer les Mac tous les trois ans, il serait plus difficile de justifier la prime pour un modèle haut de gamme, car vous ne récupérez jamais la différence de prix à la revente.

Cependant, lorsqu’il s’est avéré que le M1 Max offrait littéralement deux fois les performances du M1 Pro, il m’a alors été impossible de résister.

Ayant enfin mis en pratique mes plans de vidéographie de longue date, et avec des ambitions pour au moins de courts documentaires multicams, il m’a semblé sage d’opter pour la puce la plus puissante. La configuration standard M1 Max vous offre également 32 Go de mémoire unifiée, ce qui semble raisonnable pour une machine que j’espère au moins conserver pendant quatre à cinq ans. (64 Go semblaient exagérés, cependant.)

Espace de rangement

En ce qui concerne le stockage, je sais que certains sont incrédules à l’idée de payer le prix élevé pour 4 To de stockage SSD certes ultra-rapide, mais la vidéo est encore un argument de poids en faveur.

Il ne sera jamais réaliste de conserver plus d’un projet ou deux dans le stockage local, mais je veux une certaine marge de manœuvre. Je m’attends à passer d’un film d’une minute à quelque part dans la plage de 10 à 20 minutes, ce qui signifiera beaucoup plus de séquences brutes sur ma machine pendant que je travaille dessus. Je pourrais travailler sur des proxys, mais cela me laisse toujours voyager : cela me rendrait extrêmement nerveux de ne compter que sur des disques externes jusqu’à ce que je rentre à la maison. Je veux donc une quantité décente de stockage à bord ; diable, j’irais même pour 8 To si cela ne dépassait pas mon propre seuil de santé mentale.

Alors oui, je l’ai refait.

Vie de la batterie

Je m’étais demandé si l’approche d’Apple ne serait pas de se concentrer davantage sur l’efficacité énergétique avec les machines alimentées par M1 et davantage sur les performances brutes avec les modèles M1 Pro et M1 Max. Cependant, j’ai été ravi de voir que les joies des performances de la batterie M1 s’étendent également aux nouveaux modèles, Apple revendique 21 heures de lecture vidéo sur le modèle 16 pouces, avec une charge rapide de 50% en seulement 30 minutes (actuellement via MagSafe seul).

Si la règle empirique habituelle s’applique, avec une utilisation réelle offrant environ la moitié de la demande de « lecture vidéo », cela suggère 10 heures et plus d’une véritable autonomie de la batterie. Cela va me faire passer n’importe quel jour de travail tout en voyageant.

Écran et haut-parleurs

En toute honnêteté, l’écran miniLED n’est pas un facteur énorme pour moi. Mon travail se fait principalement assis à un bureau, avec la machine en mode clapet alors que j’utilise un moniteur externe de 49 pouces. Le reste du temps, les améliorations de l’affichage sont les bienvenues, bien sûr, mais je ne m’attends pas à être époustouflé par elles – même si je serai heureux d’avoir tort.

De même, les améliorations des haut-parleurs. J’écoute très rarement mon Mac via ses propres haut-parleurs, bien que le modèle précédent m’ait fait renoncer à un haut-parleur Bluetooth lors de mes déplacements. Donc, encore une fois, ce sera un bon à avoir, plutôt que tout ce qui a été pris en compte dans une décision de mise à niveau.

Ports

Je me suis depuis longtemps adapté à un monde entièrement USB-C, principalement en remplaçant les câbles USB-A par leurs équivalents USB-C, ainsi que le dongle occasionnel. Donc, pour mon argent, Apple aurait pu s’en tenir à quatre ports USB-C et j’aurais été parfaitement heureux.

J’aurais été extrêmement ennuyé si Apple avait supprimé les capacités d’alimentation de l’un des ports USB-C, car j’ai un tas de chargeurs USB-C et de banques d’alimentation, et j’aime la flexibilité d’alimenter mon Mac à partir de presque n’importe quel source d’alimentation, et de chaque côté. MagSafe ne vaudrait pas le compromis. Mais comme on a le choix, ça va.

Je n’ai aucune utilisation personnelle des emplacements pour carte HDMI ou SD, mais je sais que beaucoup le font, donc cela ne me dérange pas. Au moins, l’emplacement pour carte SD offre une certaine assurance de stockage, ouvrant la possibilité d’y coller une carte permanente de 2 To à un moment donné si j’ai besoin d’espace d’archivage supplémentaire.

Barre tactile

Apple semblait à peu près aussi fier d’annoncer la suppression de la Touch Bar qu’il l’a fait lorsqu’il a annoncé son introduction !

Pour moi, ça n’a que peu d’importance. J’ai eu une petite préférence pour les curseurs de volume et de luminosité, mais c’était littéralement ma seule utilisation de la barre tactile – donc la perdre n’est pas grave.

Cette encoche

J’ai dit avant l’événement que je considérerais un cran comme un prix à payer pour des lunettes beaucoup plus petites. La réalité ne correspond pas tout à fait à ces rendus délicieux, mais elle s’en rapproche et jusqu’à présent, je n’ai pas changé d’avis.

On verra ce que j’en ferai une fois ma machine arrivée, bien sûr, mais si beaucoup restent déçus, ça me va jusqu’à présent.

Ce prix…

J’ai sérieusement hésité sur le prix, me demandant si je devais baisser un peu les spécifications. Pour la quantité de travail vidéo que je m’attends à faire, la version M1 Pro est sans doute plus que suffisante, sans s’étendre au M1 Max. Mais ce serait douloureux de dépenser ce qui serait encore beaucoup d’argent, sachant que j’obtenais littéralement la moitié des performances disponibles.

À condition que je le garde pendant une période de quatre à cinq ans, ce qui était ma norme, ce sera toujours un bon rapport qualité-prix. Si les craintes de fiabilité m’obligent à mettre à niveau au bout de trois ans… eh bien, ce sera beaucoup plus cher. Mais à condition que la Grande-Bretagne post-Brexit conserve une législation de protection des consommateurs conforme aux normes de l’UE, qui autorise les réclamations jusqu’à six ans, alors je peux me sentir à l’aise de le faire.

Bien sûr, il y a aussi le risque qu’Apple me tente avec une version plus récente et plus brillante après deux ou trois ans, mais je pense que c’est un risque relativement faible. Cette génération est l’énorme saut de performance et une refonte, donc je m’attends à plus d’évolution que de révolution au cours des prochaines années.

Cela devrait également signifier que la valeur de revente d’une machine M1 Max haut de gamme résiste bien. J’ai fait des calculs au dos d’une enveloppe et j’estime que le pire des cas de revente me donne un coût total de possession d’environ 110 $/mois. Ce que j’espère est plus réaliste et coûte environ 70 $/mois. Compte tenu de la valeur de la machine pour moi, l’un ou l’autre est un prix que je suis prêt à payer.

Je vais cependant prendre un gros coup sur la vente de ma machine Intel ! Apple a proposé un échange insultant de 850 £ (1 175 $), que j’ai évidemment rejeté. Je serai capable de faire beaucoup mieux que cela en vendant en privé, mais cela aura toujours été un appareil coûteux. Mais c’est le coût (a) d’une mise à niveau après quelques années seulement et (b) d’un véritable remplacement de nouvelle génération.

Premières impressions pratiques à suivre

La disponibilité semble faible, les délais de livraison glissant déjà vers la fin décembre. J’ai passé ma commande tout de suite, mais mon expédition est indiquée comme étant du 29 octobre au nov. 2. Je ne connais personne qui a reçu une livraison le 26 octobre pour autre chose qu’un modèle de base, et mes timings semblent meilleurs que la plupart.

Ma première pièce d’impressions suivra dès que je mettrai la main dessus !

