Agenda sportif 6 novembre : Crazy Saturday : Canelo vs Plant, UFC 268, Qualys du GP du Mexique, Manchester Derby…

Programme sportif du samedi 6 novembre 2021. .

est Le samedi 6 novembre 2021 fait partie de ces jours de rêve pour tous les amoureux du sport dans le monde et c’est d’avoir de grands événements dans différentes disciplines.

Les actions commenceront très tôt, à 05h30 PT / 08h30 ET avec un jeu de classe mondiale. Manchester City de Pep Guardiola visite le Theatre of Dreams pour affronter Cristiano’s United Ronaldo.

Peu de temps après la fin de cette rencontre, Le FC Barcelone, qui vient d’embaucher Xavi Hernndez comme nouvel entraîneur officiel, visite le Celta à 08h15 PT / 11h15 ET.

Pour les amateurs de sport automobile, le Grand Prix du Mexique auront leur troisième séance d’essais libres à 10h00 PT / 13h00 ET, tandis que Les qualifications commenceront à 13h00 PT / 16h00 ET.

En même temps que les qualys démarreront, en Europe, ils commenceront les matchs entre le Real Madrid contre le Rayo Vallecano et Bordeaux contre le PSG par Keylor Navas, Neymar et compagnie.

Si vous aimez le sport de contact, L’UFC 268 aura également lieu ce samedi avec le coup d’envoi des combats préliminaires à 15h00 PT / 18h00 ET. et être un événement mettant en vedette le combat entre Kamaru Usman et Colby Covington.

Pour clore une journée intense, la nuit Sal ‘Canelo’ lvarez cherche à marquer l’histoire de la boxe mexicaine et à combler le fossé dans un combat contre Caleb Plant, qui a cessé d’être professionnel et est devenu personnel.