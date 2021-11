Agent de la DEA : un informateur du FBI m’a exhorté à entrer par effraction au Capitole le 6 janvier

de WND :

Un vétéran de l’armée risque 15 ans de prison alors qu’il n’est jamais entré dans le bâtiment

Un vétéran de l’armée américaine qui risque 15 ans de prison pour son rôle présumé dans l’émeute du 6 janvier a déclaré qu’un informateur du FBI qu’il connaissait de son service militaire l’a exhorté à rejoindre la foule qui a fait irruption dans le Capitole américain.

Dans une interview présentée dans le documentaire controversé en trois parties de Tucker Carlson « Patriot Purge », Mark Ibrahim a déclaré qu’il avait refusé la demande et qu’il n’était même jamais entré dans le bâtiment du Capitole.

Ibrahim, un ancien responsable de la Drug Enforcement Agency, est accusé par les procureurs fédéraux d’avoir brandi son arme et son badge de service sur le terrain du Capitole et de grimper sur un monument pour prononcer un « monologue ». Il a été accusé d’avoir fait de fausses déclarations à des agents fédéraux, d’être entré dans des zones réglementées avec une arme à feu et d’avoir blessé ou grimpé sur une statue.

Carlson a déclaré dans la partie 2 de la série qu’il avait confirmé l’affirmation d’Ibrahim selon laquelle il avait été invité à rejoindre la foule en parlant à l’informateur présumé du FBI.

« Ils m’ont qualifié de terroriste national ; Je veux juste voir la paix et l’unité », a déclaré Ibrahim.

Dans le premier épisode de « Patriot Purge », Carlson a interviewé J. Michael Waller, analyste principal en stratégie au Center for Security Policy qui a infiltré les organisations du front soviétique pendant la guerre froide.

Waller a été témoin des événements du 6 janvier, qu’il a décrits, sur la base de son expérience, comme « une opération de guerre politique ». Il a indiqué des endroits spécifiques où il a vu des « agents provocateurs » qui ont attaqué le Capitole avec « une précision de type militaire », incitant les membres de la foule à semer le trouble. Une personne qui correspond à la description d’un provocateur est John Sullivan, qui, comme l’a rapporté WND, était au Capitole le 6 janvier, sur les lieux de la mort par balle du vétéran de l’Air Force Ashli ​​Babbitt. Sullivan a été vu dans une vidéo menant un rassemblement en août 2020 à Washington appelant à la « révolution ». Dans une vidéo de Sullivan le montrant à l’intérieur du Capitole, on peut l’entendre déclarer : « Nous l’avons fait !

Le journaliste indépendant Taylor Hansen, qui a été agressé par le groupe de Sullivan dans l’Utah, a déclaré avoir vu le 6 janvier « plusieurs agitateurs » passer de vêtements black bloc à « équipement Trump ».

Tactiques de peur

Dans le deuxième épisode, Carlson s’entretient avec Emily Grace Rainey, une officier basée à Fort Bragg qui a dirigé environ 100 membres d’un groupe populaire appelé Moore County Citizens for Freedom pour participer au rassemblement Stop the Steal. La plupart des membres sont des «grands-mères», a-t-elle déclaré.

Le Pentagone a enquêté sur ses actions le 6 janvier et aucune accusation criminelle n’a été déposée. Mais elle a dit qu’elle avait été contrainte de démissionner après la révocation de son autorisation.

« J’y suis allée et j’ai vu mon commandant en chef dans la capitale de mon pays, j’ai emmené une centaine de mes amis, et ils ont ostensiblement ruiné ma carrière si j’avais voulu rester », a-t-elle déclaré.

