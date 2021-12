Agent de Toni Kroos : « Florentino m’a dit que Kroos était la signature du siècle »

Volker Struth, l’agent qui représente Toni Kroos, Marco Reus et Julian Nagelsmann parmi tant d’autres, s’est entretenu avec le podcast OMR de Philipp Westermeyer et a raconté des histoires de ses interactions avec le président du Real Madrid, Florentino Perez.

«Peu de temps avant le déclenchement de la pandémie de coronavirus, il [Florentino] m’a invité à déjeuner », a révélé Struth. « C’est une personne incroyablement gentille, avec une belle histoire de vie. Il a l’air d’entreprendre, mais il est toujours humain. Il m’a expliqué pourquoi Toni [Kroos] est pour lui la signature du siècle du Real Madrid. Kroos est imbattable en termes de rapport qualité-prix ».

Volker Struth était le même agent qui a cité le prix de transfert total pour Erling Haaland plus tôt cette année. En parlant avec BILD, Struth a expliqué comment le coût pourrait atteindre près de 300 millions d’euros et comment le Bayern serait hors de course : « Haaland a une clause libératoire. Le transfert complet avec salaire pendant cinq ans, commissions pour l’agent, frais de transfert et bonus équivaudra probablement à 250-300 millions d’euros.

« Même si le Bayern Munich avait l’argent, il ne ferait pas l’offre. Cela déclencherait un enfer en Allemagne, si un seul joueur gagnait 50 millions d’euros par an.

Reste à savoir si un club offrirait ce genre de salaire à l’attaquant norvégien, mais les prétendants ne manqueront pas. Tous les grands clubs européens seront intéressés par l’un des derniers talents générationnels du football.