Agents libres de la LNH pour 2021, classés

Cela fait quelques semaines que le Lightning de Tampa Bay est devenu deux champions consécutifs de la Coupe Stanley et moins d’une semaine que le Kraken de Seattle a réuni sa première équipe complète. Les fans de hockey sont maintenant confrontés au dernier événement majeur du calendrier avant le début de l’intersaison : l’agence libre.

La période des agences libres de la LNH en 2021 devrait être assez explosive. Entre le vaste pool d’agences gratuites disponibles et les directeurs généraux et les joueurs qui cherchent à changer les choses après une saison LNH écourtée, nous sommes susceptibles de voir beaucoup de joueurs de qualité changer de mains au cours des prochaines semaines.

Même avant la période des agences libres, nous avons déjà vu beaucoup de mouvement cette intersaison. Les Flyers de Philadelphie ont expédié un tas de piliers de l’alignement et ont fait venir Ryan Ellis, Rasmus Ristolainen et Cam Atkinson. Seth Jones est officiellement à destination de Chicago depuis Columbus et Sam Reinhart est maintenant membre des Panthers de la Floride. L’intersaison de la LNH ne fait que commencer et il y aura sûrement d’autres transactions dans les semaines à venir.

L’agence libre de la LNH devant commencer le 28 juillet à 12 h HE, nous avons classé les 20 meilleures équipes UFA qui seront probablement en lice ici pour votre commodité.

De nombreuses équipes se renseigneront probablement sur les services de Dougie Hamilton pendant cette période d’agence libre. Le défenseur de 28 ans est à l’apogée de son apogée et sera probablement un achat riche pour l’équipe qui paiera le prix demandé final, mais en retour, il obtiendra un défenseur de la meilleure paire offensif.

Plus les pourparlers contractuels sont longs entre l’Avalanche et le capitaine Gabriel Landeskog, plus il semble que le joueur de 28 ans quittera le Colorado. En attaque, Landeskog est peut-être un cran en dessous de Mikko Rantanen et Nathan MacKinnon sur la feuille de match, mais l’attaquant a encore beaucoup à donner en tant que joueur de 200 pieds et serait néanmoins un pick-up inestimable.

Entre Krejci et quelques autres sur cette liste, les Bruins pourraient être très différents au moment où la saison 2021-22 se déroulera. Krejci est un meneur de jeu talentueux, mais il est également solide sur le plan défensif, ce qui en fait un excellent choix pour une équipe en plein essor ou un concurrent à la recherche d’un attaquant parmi les six premiers.

Tuukka Rask est l’épine dorsale des Bruins depuis environ huit saisons. Bien qu’il n’y ait aucune raison réelle de voir Boston passer d’un gardien de but qu’ils ont eu au cours des 14 dernières saisons sans véritable remplaçant derrière lui, le statut de Rask en tant qu’agent libre avant mercredi est intrigant s’ils ne peuvent pas s’entendre sur un nouvelle affaire.

Sans doute le meilleur gardien de but sur le marché avec une chance réelle de passer à une nouvelle équipe cette intersaison, Grubauer a gagné le filet du partant après son passage au Colorado. Les équipes devront probablement payer à Grubauer une augmentation importante de son précédent contrat AAV de 3,33 millions de dollars de la saison dernière, mais en retour, une équipe chanceuse obtiendra un gardien de but de bonne foi qui peut tenir la distance.

Tyson Barrie a été un bienfaiteur de l’effet Connor McDavid à Edmonton cette année, avec 40 mentions d’aide en 56 matchs joués. Pourtant, Barrie est un défenseur d’abord offensif, puis défensif qui peut contribuer au département des points, mais devra être protégé à l’arrière pour être efficace.

Martinez est un autre doublure bleue qui devrait être abrité défensivement, mais qui apporte également une capacité offensive et de jeu. Le joueur de 33 ans a connu sa meilleure production offensive depuis la saison 2017-18 l’année dernière et ses services seront probablement très demandés cette intersaison.

Zach Hyman est presque assuré de devenir membre des Oilers d’Edmonton une fois l’agence libre ouverte, mais il y a toujours une possibilité qu’il frappe le marché libre. Faisant partie du noyau des Maple Leafs au cours des six dernières saisons, Hyman apporte un score de qualité supérieure avec une capacité de jeu surprenante aux six premiers d’une équipe.

Bien que Brandon Saad ait décliné sa production offensive au fil des ans, le joueur de 28 ans peut toujours tenir le coup au milieu d’une formation. Entre sa touche de buteur et sa présence de vétéran, Saad a beaucoup à apporter à une équipe de la LNH et il est un peu surprenant qu’il n’ait pas autant discuté ces derniers jours.

La grande rupture du Lightning de Tampa Bay se poursuit, alors que Blake Coleman testera les eaux des agents libres cette intersaison. Après avoir remporté deux coupes Stanley consécutives, Coleman apporte l’offensive tout en obtenant une bonne note analytique, ce qui fait de lui un excellent joueur aux deux extrémités de la patinoire.

Il était surprenant de voir le Wild racheter Ryan Suter et Zach Parise plus tôt cette intersaison, étant donné à quel point ils étaient enracinés dans le système du Minnesota. Des deux, Suter est l’agent libre le plus intrigant avec ce qu’il lui reste à donner. À 36 ans, Suter risque de tomber d’une falaise analytiquement, mais il peut toujours jouer dans les quatre premières minutes tout en conservant son style de hockeyeur.

Après une année marquante avec les Canadiens, Phillip Danault testera le marché. Danault a démontré sa capacité d’arrêt au cours des séries éliminatoires, affrontant des adversaires coriaces et prenant le dessus la plupart du temps. Bien que son attaque laisse beaucoup à désirer, toute équipe qui prend un flyer sur Danault le fera uniquement pour ses capacités défensives.

Étant donné à quel point les Sabres ont été désastreux, il est étonnant que Linus Ullmark ait maintenu un pourcentage d’arrêts de .917 en 20 matchs la saison dernière. Ullmark semble se démarquer davantage comme remplaçant que comme véritable partant dans la LNH, mais il est un excellent pick-up pour une équipe qui a besoin de profondeur dans les buts.

Après avoir été la grande acquisition de la date limite des échanges en saison régulière, Kyle Palmieri est de retour sur le marché. Connu pour avoir ajouté de la profondeur aux points, Palmieri a connu une mauvaise saison l’an dernier, mais s’est considérablement amélioré en séries éliminatoires avec sept buts et neuf points au total en 19 matchs. À la fin de la journée, Palmieri apportera un score décent et une aide défensive au milieu de l’alignement d’une équipe.

Jaden Schwartz n’est peut-être pas le buteur annuel de 20 buts qu’il était dans le passé, mais il a toujours le potentiel même après une année creuse avec seulement huit buts en 40 matchs. En dehors de Landeskog, Schwartz a peut-être le plus gros avantage offensif, mais tout dépend s’il revient en forme.

Tomas Tatar devrait avoir plus d’opportunités que ce qui lui a été présenté compte tenu de ses chiffres en saison régulière. Avec 30 points en 50 matchs pour Montréal en saison régulière, ce fut une surprise de le voir rayé pour la majorité des séries éliminatoires. Même encore, Tatar projette d’être un joueur parmi les six meilleurs et un excellent ajout au juste prix pour une équipe de la LNH.

Un autre Bruin qui pourrait être en mouvement est le défenseur Mike Reilly, qui excelle défensivement à force égale tout en ajoutant une attaque bien nécessaire, même en quelques minutes.

Dernier défenseur de cette liste, David Savard est un grand défenseur droitier qui vient de remporter une coupe Stanley avec le Lightning. Principalement utilisé comme doublure bleue avec peu ou pas de production offensive, Savard sera probablement sur les radars de nombreuses équipes de la LNH cette intersaison.

Après avoir été la grande acquisition des Maple Leafs à la date limite des transactions, Nick Foligno sera nommé agent libre cet été. Connu surtout pour son style de hockey grinçant, Foligno n’ajoute peut-être pas beaucoup d’offensive à la formation d’une équipe, mais ses compétences en échec avant sont toujours utiles dans les six derniers d’une équipe.

Le gardien des Hurricanes Petr Mrazek complète cette liste, qui vient de terminer une saison de .923 après avoir disputé 12 matchs. Mrazek a connu des hauts et des bas dans sa carrière dans la LNH, mais il ferait un bon remplaçant pour n’importe quelle équipe qui veut une profondeur de gardien de but.

Il est hautement improbable, voire impossible, qu’Alex Ovechkin accède à l’agence libre cet été, étant donné son statut de star à Washington. Mais comme il est un agent libre en attente, il obtient une mention honorable sur cette liste.

