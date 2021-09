Agents of SHIELD Star rejoint le casting de Mystery Comedy Movie Reunion ⋆ .

La star des Agents du SHIELD, Dianne Doan, a rejoint le casting du prochain film de comédie mystère, Réunion. Doan est une actrice en plein essor, surtout connue pour ses rôles dans la série télévisée Marvel Agents of SHIELD et dans Disney’s Descendants. Doan a rejoint Agents du SHIELD en 2020 et a endossé le rôle récurrent de Kora, la fille inhumaine de Jiaying, dans la saison 7. Actuellement, elle joue le rôle de Mai Ling dans Cinemax’s Warrior, un rôle qu’elle tient depuis 2019. Alors qu’elle est principalement restée coincée. au petit écran avec des émissions de télévision et des téléfilms, son prochain projet l’amènera au grand écran.

Comme le rapporte Variety, Doan a rejoint le casting de La Réunion. Reunion est un film de comédie mystère à venir qui suit une réunion de lycée qui prend une tournure inattendue lorsqu’un meurtre se produit. Doan rejoindra certains des plus grands noms du genre comédie alors qu’elle jouera aux côtés de Lil Rel Howery, Billy Magnussen, Jillian Bell, Nina Dobrev, Jamie Chung, Michael Hitchcock et Chace Crawford. Le rôle exact que Doan assumera n’a pas encore été divulgué.

La Réunion a certainement du potentiel avec son casting de comédie expérimenté et sa prémisse unique. Le film est un film policier typique avec l’effet comique supplémentaire de se dérouler lors d’une réunion de lycée maladroite. Les anciens camarades de classe réunis se retrouveront poussés ensemble plus longtemps que prévu lorsqu’un meurtre se produira. Le film sera un grand crédit pour Doan alors qu’elle s’aventure sur grand écran et dans le genre du meurtre et du mystère. Son rôle passé dans les films légers de Disney Descendants sera probablement un atout majeur pour l’élément comique de La Réunion. Comme RéunionLa production de s commence, plus de détails sur l’intrigue et les rôles du film seront probablement publiés.

Source : Variété

