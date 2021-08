Âges, poignées Instagram et plus

C’est la fin d’une époque. Depuis 2018, nous avons vu Elle Evans évoluer dans la série Kissing Booth, mais avec le troisième et dernier film de la trilogie sorti aujourd’hui, nous voyons comment sa débâcle (c’est-à-dire aller à Harvard avec un super sexy BF vs aller à Cal- Berkley avec sa meilleure amie) se termine réellement.

Mais avant d’entrer dans la plongée en parachute du film, les fêtes de plage technicolorées et ofc love * rectangle * (aussi, ce film vient-il de ressusciter … des flash mobs?), Nous avons besoin d’un rafraîchissement du casting. (LOL comme si tout le monde pouvait oublier Noah Flynn ). Installez-vous confortablement pour cet important Instagram et cet âge qui se cache, et découvrez The Kissing Booth 3 sur Netflix aujourd’hui.

Publicité – Continuer la lecture ci-dessous

2 Joël Courtney

Personnage de Kissing Booth 3: Lee Flynn, le meilleur ami de toujours d’Elle et le frère cadet de Noah

Âge : 25

Instagram : @joel_courtney

Fait amusant : c’est un jeune marié ! Joel s’est marié en septembre 2020 et le mariage était magnifique.

3 Jacob Elordi

Personnage de Kissing Booth 3: Noah Flynn, le petit ami d’Elle

Âge : 24 ans

Instagram : @jacobelordi

Fait amusant : que se passe-t-il dans ces eaux australiennes ? Entre Jacob et les frères Hemsworth, un déménagement pourrait être dans mon avenir.

4 Taylor Zakhar Perez

Personnage de Kissing Booth 3: Marco Peña

Âge : 29

Instagram : @taylorzakharperez

Fait amusant : ce natif de Chicago a rejoint The Kissing Booth dans le deuxième film. Avant cela, vous l’avez peut-être vu dans Young and Hungry de Freeform en tant que guest star.

5 Maisie Richardson-vendeurs

Personnage de Kissing Booth 3: Chloe Winthrop, la meilleure amie de l’université de Noah

Âge : 29

Instagram : @maisiersellers

Fait amusant : cette actrice britannique a également rejoint l’équipe de Kissing Booth dans la suite. Avant cela, elle était une habituée de The Originals de CW et de Legends of Tomorrow de DC.

6 Mégane Jeune

Personnage de Kissing Booth 3: Rachel

Âge : 31

Instagram : @youngmeganne_

Fait amusant : cette actrice née en Afrique du Sud est dans le film depuis le début et adore les bons powerlifts !

7 Molly Ringwald

Personnage de Kissing Booth 3: Mme Flynn

Âge : 53

Instagram : @mollyringwald

Fait amusant : Honnêtement, Molly Ringwald n’a pas besoin d’être présentée, seulement des éloges. Seize bougies. Le club du petit-déjeuner. Belle en rose. C’est une légende du cinéma ! Plus récemment, elle a joué dans Riverdale et a fait passer un groupe de milléniaux au lycée via La vie secrète de l’adolescent américain (TBT à “ABC Family” lolz).

Christen A. Johnson Rédacteur en chef adjoint des actualités En tant que rédacteur en chef adjoint des actualités de Cosmopolitan, Christen couvre tout ce qui concerne les actualités, la culture pop et le divertissement.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io

Publicité – Continuer la lecture ci-dessous