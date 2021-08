Âges, poignées Instagram et plus

Attachez-vous pour un autre remake de film que nous n’avons certainement pas demandé mais que nous avons hâte de découvrir. Et voilà: He’s All That, la version 2021 du film pour adolescents de 1999 de Freddie Prinze Jr. She’s All That. Une photo du casting de la génération Z a été publiée sur la page IG du film en décembre, mais avec la sortie de la bande-annonce officielle récemment, nous savions qu’un aperçu de ces beaux humains était nécessaire à 1000%.

Si vous aimez Mean Girls et Freaky Friday (si vous ne l’aimez pas, vous ne pouvez pas vous asseoir avec nous), vous serez également amoureux de ce film puisque Mark Waters le réalise également. Et je veux dire, allez, une petite histoire d’amour d’adolescent ringard mais super mignonne n’a jamais fait de mal à personne ! Préparez-vous à avoir une batterie de téléphone complètement chargée pour votre plongée profonde IG sur ce casting car il semble honnêtement que l’une des exigences pour être dans ce film était “être un spectacle de fumée complet et total”. Nous ne faisons pas les règles. Et nous ne sommes certainement pas en colère contre les gens qui l’ont fait. Bravo au directeur de casting !

Il est tout ce qui arrivera sur Netflix le 27 août.

1 Addison Rae

He’s All That personnage : Padgett Sawyer, alias la version principale du personnage de Freddie Prinze Jr.

Âge : 20 ans

Instagram : @addisonrae

Fait amusant : Addison est essentiellement synonyme de TikTok, mais elle est passée au monde du divertissement traditionnel avec un single à succès et maintenant, son premier film ! Nous aimons vraiment le voir.

2 Peyton Meyer

Il est tout ce personnage : Jordan Van Draanen

Âge : 22

Instagram : @peytonmeyer

Anecdote amusante : “Lucas” de Girl Meets World de Disney Channel a vieilli comme un délice. Venez à travers les poils du visage!

3 Madison Pettis

Il est tout ce personnage : Alden

Âge : 23 ans

Instagram : @madisonpettis

Fait amusant : les vrais connaissent une jeune Madison Pettis sous le nom de “Peyton” de The Game Plan aux côtés de Dwayne “The Rock” Johnson. Même les plus réalistes l’ont rencontrée sous le nom de “Sophie” alias “l’ange de l’Amérique” de l’émission de Disney Channel Cory in the House. Mais maintenant, elle a grandi et fait toujours son truc !

4 Tanneur Buchanan

C’est le personnage de All That : Cameron Kweller, le gars qui se transforme en une ~ nana totale ~.

Âge : 22

Instagram : @tannerbuchananofficial

Fait amusant : il n’est pas étranger à Netflix. Vous avez probablement vu ce visage (très attrayant) en tant que Robby Keene dans Cobra Kai.

5 Myra Molloy

Il est tout ce personnage : Quinn

Âge : 23 ans

Instagram : @myramolloy

Anecdote : Même s’il s’agit de sa première grande production, Myra a déjà fait des vagues. À tout juste 13 ans, la triple menace américano-thaïlandaise a remporté le concours Thailand’s Got Talent. Srsly, allez l’écouter chanter “How Far I’ll Go” de Moana pour Walt Disney Studios Thailand et remerciez-moi plus tard.

6 André Matarazzo

Il est tout ce personnage : Logan

Âge : 24 ans

Instagram : @andrewmatarazzo

Fait amusant : l’acteur brésilien est surtout connu pour son rôle de “Gabe” dans Teen Wolf sur MTV.

7 Isabelle Crovetti

C’est tout ce personnage : Brin Kweller

Âge : 16

Instagram : @isabellacrovetti

Fait amusant : Isabella a un CV impressionnant de doublage dans des émissions pour enfants sur Nick Jr. et Disney.

8 Annie Jacob

Il est tout ce personnage : Nisha

Instagram : @theanniejacob

Anecdote amusante : Annie a joué divers rôles dans son passé, de pom-pom girl à hacker en passant par une sorcière. La gamme!

9 Dominique Goodman

Il est tout ce personnage : piste

Instagram : @dominicdgoodman

Anecdote : avant de décrocher ce rôle dans son premier film, Dominic a joué dans Young Rock sur NBC.

10 Rachael Leigh Cook

Il est tout ce personnage : Anna Sawyer, la mère de Padgett

Âge : 41

Instagram : @rachaelleighcook

Fait amusant: Rachael, qui peut sembler familière de son rôle principal dans Netflix’s Love, Guaranteed, a joué le rôle principal féminin dans She’s All That de 1999.

11 Kourtney Kardashian

C’est tout ce personnage : Jessica Miles Torres

Instagram : @kourtneykardash

Fait amusant : pour une raison quelconque, il est logique pour moi que la meilleure amie d’Addison Rae ait également un certain type de rôle dans ce film. Qui d’autre n’a absolument pas été surpris de la voir dans la bande-annonce ?

