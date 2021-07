Aggée est un petit livre enrichissant de l’Ancien Testament ⋆ .

(seksan mongkhonkhamsao/iStock/. Plus)

La lecture des livres moins connus de la Bible peut être étonnamment gratifiant.

Si vous parcourez la Bible, juste avant de vous diriger vers le Nouveau Testament, il y a une série de livres plus courts avec des noms amusants et des références étranges dont on ne parle pas beaucoup. Ce sont les prophètes mineurs de l’Ancien Testament.

L’un des plus courts est Aggée. En deux chapitres et moins de deux pages, Aggée est l’histoire d’un prophète que Dieu utilise pour dire aux Israélites de reconstruire le temple de Jérusalem. Donnez-lui une lecture ce jour du Seigneur. Cela ne prendra pas beaucoup de temps, et il y a de bonnes leçons.

Pour comprendre le contexte d’Aggée, nous devons d’abord revenir à Ezra. La Bible n’est pas classée par ordre chronologique mais plutôt par catégories d’écriture. Un livre d’histoire, Esdras est avec les autres livres d’histoire plus tôt dans l’Ancien Testament. Il raconte l’histoire des Israélites retournant en Terre promise après avoir été retenus captifs à Babylone.

Les Babyloniens avaient envahi et détruit Jérusalem, y compris le temple construit sous le roi Salomon. Les Perses sous Cyrus le Grand avaient conquis les Babyloniens, et Cyrus décida de laisser les Israélites retourner à Jérusalem et reconstruire le temple. Mais Esdras nous dit qu’après la mort de Cyrus, un nouveau roi perse, Artaxerxès, ordonna que la construction du temple s’arrête. Le temple est resté partiellement achevé pendant des années, jusqu’à ce qu’un nouveau roi, Darius, monte sur le trône.

C’est à ce moment qu’Aggée apparaît. Contrairement à certains des autres prophètes, nous ne savons vraiment rien d’Aggée à part qu’il en était un. Dieu parle à Aggée et appelle la complaisance des Israélites : « Ces gens disent : ‘Le temps n’est pas encore venu de rebâtir la maison du Seigneur’ » (Aggée 1:2). Puis, Il pose une question rhétorique qui met les Israélites dans l’embarras : « Est-ce le moment pour vous-mêmes de vivre dans vos maisons lambrissées, alors que cette maison reste une ruine ? (Aggée 1:4).

Les maisons lambrissées du VIe siècle av. J.-C. n’étaient probablement pas si grandes, mais le message de Dieu était clair : vos priorités ne sont pas en ordre. Vous vous mettez devant moi. Répare le.

Dieu dit alors aux Israélites par Aggée :

Réfléchissez bien à vos manières. Vous avez beaucoup planté, mais peu récolté. Vous mangez, mais n’en avez jamais assez. Vous buvez, mais n’êtes jamais rassasié. Vous mettez des vêtements, mais vous n’avez pas chaud. Vous gagnez un salaire, pour le mettre dans un sac à main troué. . . . Réfléchissez bien à vos manières. Montez dans les montagnes et abattez du bois et construisez ma maison, afin que j’en profite et que je sois honoré. (Aggée 1:5-8)

Il prononce cette injonction deux fois : « Pensez soigneusement à vos voies. » Il y a de nombreuses fois où Dieu n’a pas de sens, où son plan dépasse de loin notre capacité à comprendre, où nous sommes appelés à lui faire confiance même quand il semble que nous ne devrions pas. Mais ce n’était pas un de ces moments. Dieu demande aux Israélites d’utiliser le cerveau qu’il leur a donné, et il croit que leur examen attentif les conduira à l’obéissance.

Dieu a choisi de rencontrer les Israélites là où ils étaient. Il aborde leurs difficultés. Il leur demande de réfléchir aux raisons pour lesquelles ils étaient confrontés à ces difficultés. Ensuite, Il dit que la construction du temple est la conséquence naturelle de leur examen attentif. C’était un ordre du Tout-Puissant Roi de l’Univers, mais ce n’était pas une proclamation du trône. C’était un correctif d’un Père aimant, discipliner ses enfants à l’obéissance.

Contrairement à de nombreuses autres fois dans l’histoire des Israélites, le peuple obéit tout de suite. Nous constatons que « tout le reste du peuple a obéi à la voix du Seigneur leur Dieu et au message du prophète Aggée, parce que le Seigneur leur Dieu l’avait envoyé. Et le peuple craignait le Seigneur » (Aggée 1:12).

Construire un temple au VIe siècle av. J.-C. était un travail très dur. Rappelez-vous, les Israélites avaient commencé à reconstruire et se sont arrêtés, et nous savons d’Ezra qu’il leur faudrait encore quatre ans après la prophétie d’Aggée pour terminer. Environ un mois après le début de la construction, Dieu parle à nouveau à travers Aggée. Il a un commandement simple pour le gouverneur, le souverain sacrificateur et tout le peuple : « Sois fort » (Aggée 2:4). Il les réconforte et leur rappelle : « C’est ce que j’ai fait alliance avec vous lorsque vous êtes sorti d’Égypte. Et mon Esprit demeure parmi vous. N’ayez pas peur » (Aggée 2:5).

Dieu ne s’est pas contenté de dire aux Israélites ce qu’ils devaient faire et passer à autre chose. Il leur montra la grâce en leur rappelant les promesses qu’il leur avait faites et en les encourageant dans leur travail. Encore une fois, Dieu n’avait aucune obligation de le faire. Il a donné un ordre, et sa parole est définitive. Mais il a choisi de les encourager et de démontrer son immense patience avec les Israélites. En faisant référence à l’Exode, il leur rappelait quelque chose qui avait eu lieu un millénaire plus tôt. Et Il était toujours avec eux, comme Il l’avait toujours été.

Plus tard dans le deuxième chapitre, il reprend la même phrase d’avant : « Réfléchissez bien. » Il continue de parler à travers Aggée :

Considérez comment étaient les choses avant qu’une pierre ne soit posée sur une autre dans le temple du Seigneur. . . . À partir de ce jour . . . réfléchissez bien au jour où les fondations du temple du Seigneur ont été posées. . . . A partir de ce jour, je te bénirai. (Aggée 2:15, 18, 19)

Dieu démontre aux Israélites que Sa voie porte du fruit, et Il s’assure qu’ils le remarquent.

Dieu n’émet pas de commandements arbitraires simplement parce qu’Il le peut. Il a un plan et il nous aime. Mais Il ne peut pas bénir la désobéissance. C’est à nous d’obéir. Alors seulement, dit Romains 12:2, pouvons-nous tester et approuver la volonté de Dieu — sa volonté bonne, agréable et parfaite.

Ne laissez personne vous dire que l’Ancien Testament est pessimiste. Dieu a démontré sa grâce aux Israélites à travers Aggée, et la fidélité d’Aggée a porté de grands fruits pour tout le peuple. Lisez les livres dont on parle moins et vous serez surpris de ce que vous trouverez.

Dominic Pino est stagiaire en rédaction d’été à National Review.